Detectan cuatro nuevos focos de gripe aviar en gaviotas en Galicia: uno de ellos en Tomiño

La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cuatro ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Así, se trata de cuatro gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) encontradas, una en el municipio de Tomiño y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Cerdedo-Cotobade; y tres ejemplares encontrados en los municipios de Ribeira, Ares y Oleiros, en A Coruña, trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, dependiente de la misma Consellería.

Con estos nuevos focos, son 22 los confirmados en aves silvestres en Galicia en lo que va de 2025. En un comunicado recuerdan que, por ahora, no se ha registrado ningún caso en aves de corral en Galicia.

Con respecto a la situación en España, en el periodo actual de vigilancia anual (desde el primero de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 147 (149 si consideramos el periodo desde el 1 de enero), un número muy elevado comparado con los datos de años anteriores.