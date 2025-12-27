La Xunta licita la última fase de la autovía Nadela-Sarria: las obras durarán 36 meses

La Xunta ha sacado a licitación la segunda y última fase de las obras para convertir el autovía el corredor Nadela-Sarria. Se calcula que los trabajos empezarán pasado el verano de 2026 y su ejecución tiene un plazo previsto de 36 meses.

Así lo avanzó el presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que ayer participó en el acto de la licitación del tramo acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

La presentación de ofertas por parte de las empresas finalizará el próximo 30 de enero. La actuación contará con una inversión pública de 37,7 millones de euros y abarcará un trazado de 13,5 kilómetros, desde la glorieta de Nadela hasta el enlace de A Pobra de San Xiao, ya en servicio. El proyecto incluye actuaciones de especial complejidad técnica, como la construcción de enlaces en O Corgo y Maceda, un cruce inferior bajo la autovía A-54, dos viaductos sobre los ríos Chamoso y Neira, así como la ampliación de 13 pasos superiores y siete inferiores.

Rueda destacó que esta actuación permitirá consolidar un eje estratégico que «vertebrará todo el sur de Lugo», destacando que contar con infraestructuras modernas y bien planificadas supone «una mejora directa en los tiempos de desplazamiento, la comodidad de la conducción y la seguridad de los usuarios». Se estima que alrededor de 100.000 personas se verán favorecidas por la mejora de esta carretera.