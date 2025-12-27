Vuelos retrasados y desviados en el Aeropuerto de A Coruña por la presencia de jabalíes en pista
La terminal reabría con normalidad sobre las 11:00h de esta mañana
Dos vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados
Alberto Rivera
La presencia de jabalíes en la pista del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ha obligado a hacer cambios en la programación de vuelos en la mañana de este sábado. Dos de los vuelos no han salido en hora y otros dos han sido desviados.
Uno de ellos, de Air Europa con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que haber salido a las 8.35 horas y ha salido antes de las 11.00 horas, al igual que el de Barcelona de Vueling a las 9.05 horas, que ha sufrido casi dos horas de retraso.
Por otra parte, dos vuelos han tenido que ser desviados al aeropuerto de Lavacolla en Santiago. El primero de ellos procedente de Madrid que debería haber aterrizado a las 8.40 horas, y el siguiente, llegado de Milán con la compañía Easyjet que tenía que tomar tierra a las 9.10 horas. Ahora estas aeronaves tendrán que regresar a A Coruña para poder seguir con su programación desde Alvedro.
Estas complicaciones, además, provocarán otros retrasos a lo largo de la mañana. Según explica la plataforma Vuela Más Alto, el jabalí que seguía presente en la pista aeroportuaria ha sido abatido poco antes de las 11.00 horas.
