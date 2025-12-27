Galicia, en alerta por los kamikazes: 52 conductores temerarios cada mes

No hay día en que un kamikaze no ponga en riesgo a otros conductores en las carreteras gallegas. Adelantamientos bruscos, conducción en sentido contrario, carreras ilegales, derrapes… Son algunos de los comportamientos arriesgados y que, pese a la amenaza que suponen para el resto de usuarios de la vía, quienes se sienten impunes reinciden pese a la sanción que acarrea la conducción temeraria: 500 euros y la retirada de seis puntos.

A falta de los datos de diciembre, 578 conductores fueron multados entre enero y noviembre por conducción temeraria o circular en sentido contrario en la red viaria gallega, según la Jefatura de Tráfico de A Coruña, que coordina los centros territoriales de la comunidad. La cifra supone una media de 52 infractores detectados cada mes, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 596 sanciones administrativas, lo que equivale a 54 cada mes.

Conducción temeraria y sentido contrario

En concreto, por conducción temeraria, Tráfico interpuso 430 sanciones en los primeros once meses de este año en l red viaria gallega, que supusieron la retirada de 2.580 puntos del carné. Este balance se traduce en 39 multas al mes por poner en riesgo la vida de los demás por circular de manera temeraria, frente a los 41 de media de 2024 (un total de 455 multas).

A esta cifra se suman otras 148 sanciones registradas hasta noviembre por circular en sentido contrario, un balance que no ha dejado de crecer en los últimos años en las carreteras gallegas y que ya suponen más del doble que en 2021 (entonces fueron 70). En 2022 se superó la barrera del centenar —en concreto fueron 109, un 12% más que el ejercicio anterior—; en 2023 se llegó a 122, un 12% más que hacía un año, y en 2024 la tendencia se agravó al repuntar un 30%, rozando los 160 casos. Para tratar de frenar este tipo de incidentes en la red viaria gallega, se ha constituido un equipo integrado por representantes de las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad con el objetivo de analizar la casuística y estudiar qué soluciones técnicas se pueden poner en marcha.

Carreras ilegales en aumento

En Tráfico preocupa el elevado número de este tipo de comportamientos temerarios al volante, que, pese a las campañas de concienciación y el recrudecimiento de la vigilancia por tierra —con más dispositivos de control— y por aire, con el helicóptero Pegasus y la incorporación paulatina de drones, no logran disuadir a los que se sienten impunes ante la ley.

FDV

En los últimos años se han multiplicado las carreras ilegales, muy difíciles de detectar tanto por los horarios a los que se organizan como por los lugares cambiantes en los que se quedan. Si el año pasado se interpusieron en Galicia dos sanciones en los primeros once meses del año, este año casi se quintuplicaron al imponerse nueve multas en el mismo periodo.

A Coruña, a la cabeza

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña se coloca a la cabeza de conductores kamikazes con 232 sanciones en once meses por conducción temeraria y 65 por circular en sentido contrario. Lejos de estas cifras, le siguen Pontevedra (75 por conducción temeraria y 56 por invadir el otro carril durante varios kilómetros); Ourense (71 y 16) y, finalmente, Lugo (52 y 11).

En el caso de las carreras ilegales, también A Coruña lidera la tabla de sanciones en el mapa autonómico (6), seguida de Pontevedra (2) y Ourense (1). En Lugo no fueron detectadas.