Galicia, en alerta por los kamikazes: 52 conductores temerarios cada mes
Tráfico interpuso hasta noviembre casi 580 multas por conductas de grave riesgo en las vías gallegas
A 430 por conducción temeraria se suman 148 por circular en sentido contrario
No hay día en que un kamikaze no ponga en riesgo a otros conductores en las carreteras gallegas. Adelantamientos bruscos, conducción en sentido contrario, carreras ilegales, derrapes… Son algunos de los comportamientos arriesgados y que, pese a la amenaza que suponen para el resto de usuarios de la vía, quienes se sienten impunes reinciden pese a la sanción que acarrea la conducción temeraria: 500 euros y la retirada de seis puntos.
A falta de los datos de diciembre, 578 conductores fueron multados entre enero y noviembre por conducción temeraria o circular en sentido contrario en la red viaria gallega, según la Jefatura de Tráfico de A Coruña, que coordina los centros territoriales de la comunidad. La cifra supone una media de 52 infractores detectados cada mes, un 5,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 596 sanciones administrativas, lo que equivale a 54 cada mes.
Conducción temeraria y sentido contrario
En concreto, por conducción temeraria, Tráfico interpuso 430 sanciones en los primeros once meses de este año en l red viaria gallega, que supusieron la retirada de 2.580 puntos del carné. Este balance se traduce en 39 multas al mes por poner en riesgo la vida de los demás por circular de manera temeraria, frente a los 41 de media de 2024 (un total de 455 multas).
A esta cifra se suman otras 148 sanciones registradas hasta noviembre por circular en sentido contrario, un balance que no ha dejado de crecer en los últimos años en las carreteras gallegas y que ya suponen más del doble que en 2021 (entonces fueron 70). En 2022 se superó la barrera del centenar —en concreto fueron 109, un 12% más que el ejercicio anterior—; en 2023 se llegó a 122, un 12% más que hacía un año, y en 2024 la tendencia se agravó al repuntar un 30%, rozando los 160 casos. Para tratar de frenar este tipo de incidentes en la red viaria gallega, se ha constituido un equipo integrado por representantes de las administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad con el objetivo de analizar la casuística y estudiar qué soluciones técnicas se pueden poner en marcha.
Carreras ilegales en aumento
En Tráfico preocupa el elevado número de este tipo de comportamientos temerarios al volante, que, pese a las campañas de concienciación y el recrudecimiento de la vigilancia por tierra —con más dispositivos de control— y por aire, con el helicóptero Pegasus y la incorporación paulatina de drones, no logran disuadir a los que se sienten impunes ante la ley.
En los últimos años se han multiplicado las carreras ilegales, muy difíciles de detectar tanto por los horarios a los que se organizan como por los lugares cambiantes en los que se quedan. Si el año pasado se interpusieron en Galicia dos sanciones en los primeros once meses del año, este año casi se quintuplicaron al imponerse nueve multas en el mismo periodo.
A Coruña, a la cabeza
De las cuatro provincias gallegas, A Coruña se coloca a la cabeza de conductores kamikazes con 232 sanciones en once meses por conducción temeraria y 65 por circular en sentido contrario. Lejos de estas cifras, le siguen Pontevedra (75 por conducción temeraria y 56 por invadir el otro carril durante varios kilómetros); Ourense (71 y 16) y, finalmente, Lugo (52 y 11).
En el caso de las carreras ilegales, también A Coruña lidera la tabla de sanciones en el mapa autonómico (6), seguida de Pontevedra (2) y Ourense (1). En Lugo no fueron detectadas.
Más de 100 ‘fitipaldis’ detectados cada día en las carreteras gallegas
Les gusta la velocidad, no tienen sensación de riesgo ni de poner en peligro la vida de los demás y por eso pisan el acelerador como si estuvieran en un circuito de Fórmula 1. Sobrepasar los límites de velocidad es la infracción que más se repite. De las casi 71.500 sanciones notificadas entre enero y noviembre de este año en Galicia, más de 35.500 fueron por exceso de velocidad grave, ya que además de la multa económica acarrean la retirada de puntos (casi la mitad de todas las registradas en ese periodo). Son una media de más de 100 cada día.
La mayoría de los infractores por saltarse la limitación en autopista, autovía o carretera secundaria superaban de 21 a 30 km/h la velocidad en vías limitadas entre 20 y 50 km/h, o ponían el velocímetro entre 31 y 50 km/h por encima del límite en vías con restricciones de 60 a 120 km/h. Fueron 30.629 sanciones que conllevaron, además de la correspondiente multa económica, la retirada de dos puntos del carné. Además, otros 3.800 conductores afrontaron la retirada de cuatro puntos por circular entre 31 y 40 km/h por encima del límite en vías de 20 o 50 km/h, o por sobrepasar entre 51 y 60 km/h en carreteras con límites de entre 60 y 120 km/h.
Pero las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los radares fijos de la DGT detectaron en la red viaria gallega, entre enero y noviembre, a más de 1.100 conductores a velocidades tipificadas como «graves» o «muy graves». Auténticos fitipaldis que llegaron a circular por encima de 90 km/h en zona urbana, a más de 160 km/h en la red secundaria o con el velocímetro por encima de 190 en autopistas y autovías. Se trata de sanciones vía administrativa, ya que los delitos acarrean la retirada del permiso y un juicio que determinará la condena por infracción penal. A falta de conocer los datos de 2025, el año pasado se sentaron en el banquillo 25 conductores de la comunidad por superar el límite en 60 km/h en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas.
