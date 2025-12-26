La Xunta prorroga las medidas frente a la dermatosis nodular

La Consellería do Medio Rural ha decidido ampliar las medidas de prevención vigentes frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) hasta el 1 de febrero de 2026, con la posibilidad de nuevas prórrogas. Pese a no haberse notificado casos en Galicia, el objetivo es «proteger a la cabaña bovina gallega», que es la única que está autorizada a asistir a ferias u otros eventos.

Según avanza la Xunta, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará el martes, 30 de diciembre, la resolución por la que se da continuidad a estas medidas, cuya vigencia terminaba el 31 de este mes.

De este modo, está permitida la celebración de ferias, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, que únicamente pueden contar con animales procedentes de explotaciones gallegas. Esta indicación se extiende a la celebración extraordinaria de eventos de este tipo, que deberán recibir la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Además, sigue vigente el periodo de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia --con destino a vida--, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en Galicia.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de forma cautelar durante el mismo periodo de tiempo. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Asimismo, sigue siendo obligatorio desinfectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio. En este último caso, se mantiene la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamante al matadero.

Mensaje de tranquilidad

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural insiste en lanzar un «mensaje de tranquilidad» al sector, dado que no hay constancia de ningún caso de esta enfermidad en Galicia y tampoco se transmite a las personas.

Continúa reclamando al ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación una «mayor implicación» de su departamiento y una «estrategia clara» de coordinación para el control «eficaz» de esta enfermedad con el fin de llevar a cabo medidas homogéneas entre las diferentes comunidades autónomas que den «certezas y seguridad» al sector.