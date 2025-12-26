Una incidencia de ADIF paraliza cinco trenes entre Vigo y Santiago

Viernes de tráfico y atascos, también en el ferrocarril. Una «incidencia que afecta a la señalización» ha obligado a interrumpir la circulación entre Vigo-Urzáiz y Santiago de Compostela.

El corte del Eje Atlántico afecta por el momento a cinco servicios diferentes que estaban ya en recorrido o iban iniciarlo. Se trata del último AVE del día entre Vigo y Madrid (4384 que debía salir a las 17.25) y otros cuatro servicios de Media Distancia.

Trenes afectados de momento: Vigo->Santiago: - AVE 04384 17:25 vía 3 - MD 09172 17:40 vía 4 - MD 09182 18:15 vía 4 Santiago->Vigo - MD 09173 17:33 vía 1 - MD 09183 (en tránsito desde coruña) 18:33

Desde la cuenta del gestor ferroviario en X (antiguo Twitter) informan que su personal ya está trabajando para solucionar la incidencia, aunque se desconoce de cuánto tiempo podría llevar.