Una incidencia de ADIF paraliza cinco trenes entre Vigo y Santiago
El último AVE a Madrid y cuatro Media Distancia están afectados en el Eje Atlántico
Viernes de tráfico y atascos, también en el ferrocarril. Una «incidencia que afecta a la señalización» ha obligado a interrumpir la circulación entre Vigo-Urzáiz y Santiago de Compostela.
El corte del Eje Atlántico afecta por el momento a cinco servicios diferentes que estaban ya en recorrido o iban iniciarlo. Se trata del último AVE del día entre Vigo y Madrid (4384 que debía salir a las 17.25) y otros cuatro servicios de Media Distancia.
Trenes afectados de momento:
Vigo->Santiago:
- AVE 04384 17:25 vía 3
- MD 09172 17:40 vía 4
- MD 09182 18:15 vía 4
Santiago->Vigo
- MD 09173 17:33 vía 1
- MD 09183 (en tránsito desde coruña) 18:33
Desde la cuenta del gestor ferroviario en X (antiguo Twitter) informan que su personal ya está trabajando para solucionar la incidencia, aunque se desconoce de cuánto tiempo podría llevar.
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- Nieva en las cúspides de Galicia
- El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
- Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense
- Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra