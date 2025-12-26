Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discurso del reyVíctimas accidentes de tráficoMuere «Chesi»Horarios supermercadosAfición Celta
instagramlinkedin

Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense

Las bajas temperaturas sitúan hoy en alerta casi todo el territorio de la provincia termal

Nieve en Manzaneda, ayer.

Nieve en Manzaneda, ayer.

REDACCIÓN

Santiago

Las bajas temperaturas persistirán en Galicia tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Según el parte de MeteoGalicia, las mínimas caerán hoy de manera generalizada en el conjunto de la comunidad, con heladas en el interior. Una situación que hace que el ente autonómico sitúe en aviso amarillo a prácticamente todo el territorio de la provincia de Ourense.

Allí, se amanecerá mañana con el mercurio bajo cero (-1º C en O Barco de Valdeorras, -2º C en Bande y 0º C en Ourense). Será una jornada de predominio anticiclónico, aun notándose el paso de un pequeño centro de bajas presiones que se desplaza por el litoral atlántico hacia el sur. Con esta situación, se esperan cielos con alternancia de nubes y claros y con chubascos más probables durante la mañana en la mitad oeste, de nieve en cotas alrededor de los 700 metros.

En el mar cambian las condiciones. Los vientos generalizados en todo el litoral, ayer, de componente nordeste, virarán hoy a sudeste, y se espera una situación de fuerte marejada por la mañana en toda la fachada atlántica —desde el cabo Fisterra hasta A Guarda— y en la Costa da Morte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  2. Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
  3. Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
  4. Nieva en las cúspides de Galicia
  5. El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
  6. El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
  7. Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra
  8. El PP aprueba los presupuestos de 2026 sin incluir nada de la oposición

La Agencia Tributaria desarticula el patrimonio del narcotráfico en Galicia: Aduanas confisca en cinco años más de 4 millones en dinero negro

La Agencia Tributaria desarticula el patrimonio del narcotráfico en Galicia: Aduanas confisca en cinco años más de 4 millones en dinero negro

«No quiero gente extranjera trabajando conmigo»

Besteiro reivindica la «escucha» en el PSdeG frente al Partido Popular del «ruido»

Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense

Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

Galicia, entre las comunidades que menos niegan la eutanasia, según el Ministerio de Sanidad

Galicia, entre las comunidades que menos niegan la eutanasia, según el Ministerio de Sanidad

1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado en las universidades gallegas

1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado en las universidades gallegas

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías
Tracking Pixel Contents