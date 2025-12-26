Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Besteiro reivindica la «escucha» en el PSdeG frente al Partido Popular del «ruido»

En su mensaje de Navidad, apela a la gente, «que nunca falla»

REDACCIÓN

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado una formación socialista que «escucha» frente al PP del «ruido» y que «promete pero no llega». Lo ha hecho en su mensaje de Navidad, con alusión a los incendios de este verano o las listas de espera en Sanidad.

«Escuchamos el monte arder como si nos quemara por dentro», dijo en un mensaje, difundido también por redes sociales, y en el que hace alusión, al «ruido de quien lleva años gobernando y no escucha, quien promete mucho y ya no llega», asevera sobre el PPdeG.

«Lo que nos ha sostenido es la gente, la que nunca falla», expone para incidir en que tras este 2025 «ahora toca mirar a 2026», asegura en un vídeo en que su madre le llama para que acuda a celebrar estas fiestas más allá del «compromiso» con Galicia.

La pieza audiovisual se construye a partir de sonidos, silencios e imágenes que remiten, exponen los socialistas, «a realidades en la vida diaria de la ciudadanía gallega. «Las esperas en la sanidad, los problemas de acceso a la vivienda, la falta de refuerzos en la enseñanza, la preocupación de la gente joven por su futuro o los incendios que volvieron a golpear Galicia este verano, dejando una sensación de abandono e impotencia en muchas comarcas».

«Ahora toca mirar a 2026 con más cabeza, con más corazón y con la misma idea de siempre: escuchar, compartir, acompañar y gobernar», señala Besteiro.

La Agencia Tributaria desarticula el patrimonio del narcotráfico en Galicia: Aduanas confisca en cinco años más de 4 millones en dinero negro

«No quiero gente extranjera trabajando conmigo»

Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense

Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

Galicia, entre las comunidades que menos niegan la eutanasia, según el Ministerio de Sanidad

1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado en las universidades gallegas

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

