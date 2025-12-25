Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discurso del reyVíctimas accidentes de tráficoMuere «Chesi»Horarios supermercadosAfición Celta
instagramlinkedin

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha destinado casi 2,7 millones de euros al sector del transporte entre los meses de septiembre a noviembre

Autobús de la empresa Seoane de Santiago.

Autobús de la empresa Seoane de Santiago. / Cedida

E. P.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la relación de las ayudas concedidas por la Xunta tanto en la orden de transformación como en la modernización de las flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas de servicios de transporte por carretera entre septiembre y noviembre de este año.

En concreto, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha destinado casi 2,7 millones de euros al sector del transporte entre los meses de septiembre a noviembre para modernizar y transformar su flota.

Esta medida persigue el objetivo de favorecer la descarbonización y la apuesta por tecnologías verdes en el transporte por carretera. Por ello, han sido 2,2 millones de euros la cantidad reservada a diferentes líneas de actuación, como el achatarramiento de vehículos, la adquisición de otros de energías alternativas y la instalación de infraestructuras, entre otros.

Así, la cifra restante, 503.000 euros, han sido empleados para incrementar la eficiencia de estas empresas mediante la digitalización, la sustentabilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.

Noticias relacionadas y más

Todas estas medidas están impulsadas por la Xunta en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  2. Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
  3. Nieva en las cúspides de Galicia
  4. El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
  5. El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
  6. Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra
  7. El PP aprueba los presupuestos de 2026 sin incluir nada de la oposición
  8. El Sergas irrita a los médicos al negarles días libres por festivos que caen en fin de semana

1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado

1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado

Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

El BNG sobre el discurso del rey: «Ignoró los problemas de la gente»

El PSdeG avisa sobre los radicales que «no se dan por enterados» con el discurso del rey

El PSdeG avisa sobre los radicales que «no se dan por enterados» con el discurso del rey

«Es el rey que los gallegos y gallegas merecemos y necesitamos», destaca el PPdeG

«Es el rey que los gallegos y gallegas merecemos y necesitamos», destaca el PPdeG

El plan más relajante de estas navidades: el balneario más grande de Galicia a solo 45 minutos de Vigo

El plan más relajante de estas navidades: el balneario más grande de Galicia a solo 45 minutos de Vigo

Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra

Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra
Tracking Pixel Contents