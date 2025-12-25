La Xunta publica las nuevas resoluciones de ayudas para la modernización del transporte de viajeros y mercancías

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la relación de las ayudas concedidas por la Xunta tanto en la orden de transformación como en la modernización de las flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas de servicios de transporte por carretera entre septiembre y noviembre de este año.

En concreto, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha destinado casi 2,7 millones de euros al sector del transporte entre los meses de septiembre a noviembre para modernizar y transformar su flota.

Esta medida persigue el objetivo de favorecer la descarbonización y la apuesta por tecnologías verdes en el transporte por carretera. Por ello, han sido 2,2 millones de euros la cantidad reservada a diferentes líneas de actuación, como el achatarramiento de vehículos, la adquisición de otros de energías alternativas y la instalación de infraestructuras, entre otros.

Así, la cifra restante, 503.000 euros, han sido empleados para incrementar la eficiencia de estas empresas mediante la digitalización, la sustentabilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.

Todas estas medidas están impulsadas por la Xunta en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.