«Es el Rey que los gallegos y gallegas merecemos y necesitamos», destaca el PPdeG tras su discurso

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha respaldado el llamamiento a la «convivencia» que hizo el Rey Felipe VI en el discurso que ofreció en Nochebuena y, en este sentido, ha puesto como ejemplo a la Galicia del «sentidiño».

«Celebramos su llamamiento a la convivencia desde esta "tierra acogedora" que es Galicia, como la definió la propia Princesa Leonor cuando recibió la Medalla de Oro de nuestra Comunidad», recuerda Prado, haciendo también balance de un año en el que el Rey volvió a visitar Galicia y la Princesa terminó su formación naval.

La número dos de los populares gallegos considera que Felipe VI demostró, en su Mensaje de Navidad, «que es el Rey que los gallegos y gallegas merecemos y necesitamos».

«Con sus palabras consiguió representar a los que compartimos los valores de convivencia, diálogo y confianza en la democracia», resume. En este sentido, considera que «aquí no caben esos radicalismos de los que también habló y que caminan en dirección contraria a nuestro sentidiño».

Por otra parte, ha destacado que Galicia esté «centrada en el importante», como, añade, «impulsar medidas para el acceso a la vivienda, un desafío que citó Felipe VI y que para la Xunta es ya desde hace tiempo una prioridad».

«El discurso simboliza a la Galicia real, que es leal a la Constitución, que cree en la fortaleza del modelo autonómico y que representa el presidente Alfonso Rueda y el PPdeG», concluye Paula Prado en un comunicado.