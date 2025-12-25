Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
Fue profesor y concejal por el Concello de Ponteareas
M. C.
Este pasado miércoles, 24 de diciembre, falleció Gonzalo Caballero Álvarez, padre de Gonzalo Caballero Míguez, el anterior secretario xeral del PSdeG-PSOE, y hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero.
También con desempeño político como su hermano y su hijo, Gonzalo se dedicó a la docencia y fue concejal del Concello de Ponteareas.
Es el tercer hermano del regidor vigués que fallece después de que en abril de 2017 muriese José Manuel, el mayor de todos, a los 76 años de edad. En diciembre de 2021 fallecía Juan Carlos Caballero a los 72 años de edad, en Santiago, ciudad donde vivía, en este caso, de manera inesperada.
Abel Caballero, de 79 años, fue el quinto varón de seis hermanos, aunque antes de nacer, la familia perdía por meningitis y con siete años de edad a Ramón, de ahí que la madre del alcalde de Vigo decidiese que éste heredase el nombre de su hijo fallecido como segundo apelativo.