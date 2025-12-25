Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

Este pasado miércoles, 24 de diciembre, falleció Gonzalo Caballero Álvarez, padre de Gonzalo Caballero Míguez, el anterior secretario xeral del PSdeG-PSOE, y hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

También con desempeño político como su hermano y su hijo, Gonzalo se dedicó a la docencia y fue concejal del Concello de Ponteareas.

Es el tercer hermano del regidor vigués que fallece después de que en abril de 2017 muriese José Manuel, el mayor de todos, a los 76 años de edad. En diciembre de 2021 fallecía Juan Carlos Caballero a los 72 años de edad, en Santiago, ciudad donde vivía, en este caso, de manera inesperada.

la iglesia parroquial de San Miguel de Ponteareas para dar su ultimo adiós a José Manuel Caballero Álvarez / A. Hernandez

Abel Caballero, de 79 años, fue el quinto varón de seis hermanos, aunque antes de nacer, la familia perdía por meningitis y con siete años de edad a Ramón, de ahí que la madre del alcalde de Vigo decidiese que éste heredase el nombre de su hijo fallecido como segundo apelativo.