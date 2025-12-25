Galicia, entre las comunidades que menos niegan la eutanasia, según el Ministerio de Sanidad

Cada vez son más los gallegos que hacen testamento vital para dejar constancia de sus deseos para el futuro en lo que se refiere a sus tratamientos, su cuerpo y sus órganos. Entre los factores que han impulsado en años recientes las últimas voluntades figura la ley de Eutanasia: casi todos los nuevos inscritos en el Rexistro Galego de Instrucións Previas solicitan que se les aplique la normativa en caso de cumplir los supuestos. Galicia, además, es de las comunidades que menos la niega.

Así lo permite constatar un informe recién publicado por el Ministerio de Sanidad que hace balance de la aplicación de la prestación de ayuda para morir durante 2024. El análisis recoge que, de un total de 34 procedimientos tramitados durante el pasado año en la comunidad, que culminaron en menos de la mitad de las veces (16) en prestaciones, se registraron tres denegaciones, el 8,82 por ciento, el tercer porcentaje más bajo tras Cataluña (8,58%) y Navarra (8,7%). La media estatal se sitúa en casi el doble (15,18%): hasta 141 solicitantes recibieron un no.

Revocaciones

Pero a veces son los propios interesados los que cambian de idea. De hecho, Galicia se situaría a la cabeza del Estado —si se exceptúa la ciudad de Melilla, donde un único solicitante cejó en su objetivo— en revocación de solicitudes, uno de los derechos que asiste a los demandantes. En 2024, seis de los solicitantes desistieron del procedimiento o renunciaron a la prestación, un 17,65% de las solicitudes, frente al 5,81% de media.

A esas cifras se sumarían las 9 personas que fallecieron por causas ajenas al procedimiento mientras esperaban luz verde, en su «mayoría» pacientes oncológicos. Son una cuarta parte de los aspirantes, frente al 33% en el país. La Comisión de Garantía e Avaliación de Eutanasia de Galicia recuerda al respecto a los médicos responsables la alta mortalidad en ese colectivo de pacientes y les animan a «trabajar con la prioridad de que su fallecimiento se produzca atendiendo a su deseo».

Perfil

Esa conclusión aparece, no en el informe estatal, sino en el que maneja la Consellería de Sanidade, elaborado por dicha Comisión, que permite afinar quién solicita la prestación. El perfil de solicitante es el de un varón (74%), de entre 71 y 80 años (11 casos), del área de Santiago de Compostela y Barbanza (10 casos) y con patología neurológica (18). En lo que se refiere a quienes recibieron la prestación de ayuda para morir el perfil está más igualado por sexos (7 mujeres y 9 hombres).

El informe gallego valora que en 2024 se produjo «una mejora» en los tiempos medios con respecto al ejercicio anterior. Por ejemplo, entre la primera solicitud y la prestación la media es de 59 días, tres menos que la media. Si bien se advierte de la corta experiencia para sacar conclusiones, se apunta que los datos «parecen mostrar una mejora en el engranaje administrativo de los procedimientos a todos los niveles». Aun así, el documento concluye que la prestación de ayuda para morir, de funcionamiento «adecuado» en Galicia, «continúa siendo insuficientemente conocida, tal como releva el escaso número de casos», y se urge a incrementar la información y la formación. Asimismo, y ante la ausencia de casos en pacientes incapaces que se inicien vía testamento vital, se insta a fomentar el otorgamiento de estas voluntades.