Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra por un importe de 19.069.324 euros. La duración prevista es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses.

El contrato se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE) y contempla requisitos orientados a promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Entre las actuaciones incluidas figuran la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de instalaciones.

La adjudicación está destinada al mantenimiento y conservación de 169,625 kilómetros de carreteras del sector nº03 en la provincia de Pontevedra, incluyendo 82,4 kilómetros de autovía. El ámbito de actuación abarca la A-52 desde el límite provincial con Ourense (km 267) hasta O Porriño (km 306); la A-55 entre Vigo (km 0) y la frontera portuguesa pasado Tui (km 32); y la VG-20, circunvalación sur de Vigo, desde el km 2 hasta la conexión con la AP-9 (km 13,400). También incluye la N-120 desde el límite provincial con Ourense (km 610) hasta O Porriño (km 653); la N-550 desde Redondela (km 142) hasta O Porriño (km 156); la N-551 en varios kilómetros en el entorno de Tui; la N-552 desde Redondela (km 0) hasta la entrada noreste de Vigo (km 10); la N-555 desde Redondela (km 0) hasta el aeropuerto de Vigo (km 8); y la N-559, que conecta a lo largo de 5 km la A-52 y la N-120. Se contemplan además los enlaces de la A-52 con la A-55 y el de la VG-20 con la AG-57.

Reducir emisiones y eficiencia energética

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Esto implica que las empresas deberán incorporar en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo.

En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración el compromiso de presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar el balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que la compensación podrá realizarse a través de proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la RCE. También se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio: 9, 11, 8 y 7.

Modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación busca ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y la red y optimizar los recursos públicos. A través de estos contratos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.