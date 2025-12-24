Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inés Rey dice «no tener constancia» de una tercera denuncia por acoso laboral

REDACCIÓN

Santiago

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró ayer «no tener constancia» de una tercera denuncia por acoso laboral contra ella, tal y como anunció el portavoz del PP en la ciudad herculina, Miguel Lorenzo.

«No voy a contribuir a la máquina del fango que han puesto a funcionar», apuntó Rey, que aseguró encontrarse «muy tranquila» con respecto a las acusaciones que pesan contra ella y su número dos José Manuel Lage Tuñas.

Así, lamentó que el PP se dedique «a la descalificación permanente», en lugar de hacer «política, que es lo que esperan los ciudadanos».

La falta de relevo generacional se agudiza en los ayuntamientos rurales: Galicia tiene la brecha más grande de España

