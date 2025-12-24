Inés Rey dice «no tener constancia» de una tercera denuncia por acoso laboral

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró ayer «no tener constancia» de una tercera denuncia por acoso laboral contra ella, tal y como anunció el portavoz del PP en la ciudad herculina, Miguel Lorenzo.

«No voy a contribuir a la máquina del fango que han puesto a funcionar», apuntó Rey, que aseguró encontrarse «muy tranquila» con respecto a las acusaciones que pesan contra ella y su número dos José Manuel Lage Tuñas.

Así, lamentó que el PP se dedique «a la descalificación permanente», en lugar de hacer «política, que es lo que esperan los ciudadanos».