Ana, la madre de un joven víctima de un atropello mortal: «Solo pienso en los días que le quedaban de vida; y yo sin saberlo»
Ana Trillo, la madre de Nico Sánchez Trillo, expresa su dolor por la pérdida de su hijo en un emotivo relato tras el accidente de autobús que le arrebató la vida el pasado 1 de enero de 2025
Esta es una carta escrita por Ana. Una madre que perdió a Nico el 1 de enero de este 2025, cuando un autobús —que debía llevarlo de vuelta a casa después de celebrar la entrada del año nuevo en la sala Dona Dana— truncó para siempre su vida. Sueños por cumplir, fechas por celebrar, conversaciones por mantener... Las palabras de Ana nacen de la herida abierta, del amor infinito y de la necesidad de que nadie olvide a quien ya no puede volver. «En estos días solo pienso que le quedaban tantos días de vida y yo sin saberlo», relata.
«Achégase o día no que ti non volvestes cruzar a porta da túa casa co teu ‘Hola’ que soaba cantando, meu neno rubio. E non quero ter que revivir esa madrugada que me deixou conxelada para o resto da miña vida.
Sigo atrapada nese momento mentres vexo que o mundo segue como se non pasase nada, como se só me doese a min. O mundo celebra as vacacións, as verbenas, os festivos… mesmo se vai volver celebrar outro fin de ano onde ti deches o teu último suspiro de vida, dunha vida que che gustaba tanto desfrutar. Unha vida arrebatada, que eu intento honrar colocando un monólito onde che regalo flores, e nin iso me respectan, meu Nico, xa que se atreven a destrozar a vela que che alumea na noite escura.
«Volverán a cargarse buses llenos de jóvenes promocionando salidas seguras. ¿Seguras?»
Volveranse cargar autobuses cheos de rapaces para festexar e recibir un novo ano que a ti che negaron, promocionando «saídas seguras», «non collas o coche». ¿Seguras?
Acaso houbo algún tipo de seguridade para ti? Para protexer a túa vida? E eu sigo cun puñal cravado que me atravesa dende o peito ao corazón e que me impide respirar. Quéroche meu neno pequeno».
Suscríbete para seguir leyendo
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- Nieva en las cúspides de Galicia
- El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
- El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
- La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
- Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech