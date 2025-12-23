Sanidade llama a la prudencia: superado el primer pico de la gripe advierte de un segundo

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha indicado este martes que los datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública evidencian que la tendencia de la gripe es «decreciente» en Galicia, de forma que es «probable» que se haya superado el «primer pico» de la ola epidémica. Con todo, ha hecho un llamamiento a la prudencia en Navidad porque se espera un segundo pico.

Aunque ha evitado predicciones más concretas en lo que respecta a las fechas en las que podría registrarse este segundo pico --«no soy brujo», ha esgrimido, a preguntas de los periodistas--, Caamaño ha aprovechado una visita al punto de atención continuada (PAC) del Clínico donde se ha abordado el desarrollo del ensayo 'Sincigal' para llamar a la ciudadanía a participar en las campañas de vacunación.

Ha incidido en que se «protegerse a sí mismo y a los demás» constituye un acto «de generosidad», y ha agregado que, dado que durante las fiestas navideñas va a haber «muchos contactos», es conveniente adoptar las precauciones habituales, lavarse las manos y utilizar mascarilla si existen síntomas respiratorios.

También ha llamado a hacer «un uso racional» de los recursos sanitarios, aunque ha precisado que la tendencia de la gripe ahora mismo es «decreciente» en Galicia. Las predicciones auguran un comportamiento de la ola similar al de 2023, cuando hubo dos picos.

«No sabemos qué es mejor, si que haya dos picos o una meseta como tuvimos el año pasado», ha reflexionado, pero ha constatado que los hospitales ahora mismo están «bien», soportando que haya «presión asistencial». Si la tendencia a decrecer continúa, se prevé que avance la «descongestión».

En la última semana, ha explicado que los hospitales que han soportado más presión asistencial fueron los de Santiago y Vigo, aunque ha insistido en que la situación, según le trasladan los directivos de los centros, está «controlada».

En cuanto a las tasas de vacunación, ha destacado las campañas impulsadas por su departamento, satisfecho con los resultados. «En relación a la campaña de la epidemia de la gripe estamos bastante contentos y orgullosos. Estamos mejorando las tasas de participación de la población en comparación con el año pasado», ha dicho.

En concreto, la tasa de cobertura de participación en mayores de 80 años es del 82%; del 72% en bebés menores de 2 años; del 45% en embarazadas; y del 65% en profesionales sanitarios.

«Muchas gracias a los profesionales sanitarios que están permitiendo que las campañas salgan adelante», ha trasladado el conselleiro, quien también ha hecho un llamamiento a la población a participar de los ensayos y campañas de vacunación frente a los virus respiratorios, y a actuar con precaución en Navidad.