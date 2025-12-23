Sanidade llama a la prudencia: superado el primer pico de la gripe advierte de un segundo
Caamaño asegura que los hospitales están «bien» y en los últimos días los que sufrieron «más presión» fueron los de Santiago y Vigo
E. P.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha indicado este martes que los datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública evidencian que la tendencia de la gripe es «decreciente» en Galicia, de forma que es «probable» que se haya superado el «primer pico» de la ola epidémica. Con todo, ha hecho un llamamiento a la prudencia en Navidad porque se espera un segundo pico.
Aunque ha evitado predicciones más concretas en lo que respecta a las fechas en las que podría registrarse este segundo pico --«no soy brujo», ha esgrimido, a preguntas de los periodistas--, Caamaño ha aprovechado una visita al punto de atención continuada (PAC) del Clínico donde se ha abordado el desarrollo del ensayo 'Sincigal' para llamar a la ciudadanía a participar en las campañas de vacunación.
Ha incidido en que se «protegerse a sí mismo y a los demás» constituye un acto «de generosidad», y ha agregado que, dado que durante las fiestas navideñas va a haber «muchos contactos», es conveniente adoptar las precauciones habituales, lavarse las manos y utilizar mascarilla si existen síntomas respiratorios.
También ha llamado a hacer «un uso racional» de los recursos sanitarios, aunque ha precisado que la tendencia de la gripe ahora mismo es «decreciente» en Galicia. Las predicciones auguran un comportamiento de la ola similar al de 2023, cuando hubo dos picos.
«No sabemos qué es mejor, si que haya dos picos o una meseta como tuvimos el año pasado», ha reflexionado, pero ha constatado que los hospitales ahora mismo están «bien», soportando que haya «presión asistencial». Si la tendencia a decrecer continúa, se prevé que avance la «descongestión».
En la última semana, ha explicado que los hospitales que han soportado más presión asistencial fueron los de Santiago y Vigo, aunque ha insistido en que la situación, según le trasladan los directivos de los centros, está «controlada».
Tasas de vacunación
En cuanto a las tasas de vacunación, ha destacado las campañas impulsadas por su departamento, satisfecho con los resultados. «En relación a la campaña de la epidemia de la gripe estamos bastante contentos y orgullosos. Estamos mejorando las tasas de participación de la población en comparación con el año pasado», ha dicho.
En concreto, la tasa de cobertura de participación en mayores de 80 años es del 82%; del 72% en bebés menores de 2 años; del 45% en embarazadas; y del 65% en profesionales sanitarios.
«Muchas gracias a los profesionales sanitarios que están permitiendo que las campañas salgan adelante», ha trasladado el conselleiro, quien también ha hecho un llamamiento a la población a participar de los ensayos y campañas de vacunación frente a los virus respiratorios, y a actuar con precaución en Navidad.
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- Nieva en las cúspides de Galicia
- El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
- El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
- La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
- Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech