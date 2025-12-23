El PP asegura que hay una tercera denuncia contra la alcaldesa de A Coruña

El PP afirma que existe una tercera denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Según el portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, esa denuncia, presentada por una trabajadora, tiene «mayor relevancia» que las formuladas por las exconcejalas socialistas Esther Fontán y Eva Martínez Acón, ya que, según el PP, la denunciante trabaja en la Corporación y para el equipo de gobierno. Fuentes del Gobierno local indicaron a este diario que no tienen «constancia de ninguna denuncia» y que, «si el PP considera que existe algún delito, que cese en su política de acoso a Inés Rey y acuda a los juzgados».

Lorenzo destacó que los hechos denunciados «tienen el respaldo de varios testigos» y añadió que la «teoría de la venganza» expresada por la alcaldesa sobre la denuncia de las exconcejalas «cae por su propio peso». «Ahora estamos hablando de una persona que en la actualidad forma parte del actual equipo de gobierno», alega. A su juicio, la nueva denuncia confirma un «patrón» de acoso «institucionalizado». A Coruña, sostiene, «no puede tener ni un minuto más una alcaldesa y un portavoz que están denunciados por unos hechos muy graves por acoso continuado y reiterado».