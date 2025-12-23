Fernández Galiño repetirá como Valedora con el aval del PP y del BNG

El PPdeG ha registrado en el Parlamento su propuesta para que María Dolores Fernández Galiño repita al frente de la Valedoría do Pobo y la candidatura cuenta con el aval del BNG, que propondrá un adjunto o adjunta.

Para aprobar el nombramiento la ley fija una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo, es decir, 45 de los 75 diputados, por lo que el PPdeG, con 40, necesita de alguna de las fuerzas de la oposición. Así, tras lograr el apoyo del BNG, fuentes nacionalistas han señalado que esperan que los populares den también el visto bueno a su propuesta para el cargo de adjunto/a, que hasta ahora desempeñaba María Xosé Porteiro, propuesta en 2019 por el Grupo Socialista, cuando ostentaba el liderazgo de la oposición.

De este modo, María Dolores Fernández Galiño seguiría al frente de la Valedoría, siendo hasta ahora la primera valedora que no dimite desde 2007. El 9 de diciembre el Boletín Oficial del Parlamento publicaba la resolución por la que se declaraba vacante el cargo y se prorrogaban, mientras, las funciones de Fernández Galiño, que tomó posesión el 2 de agosto de 2019 para cinco años, por lo que su mandato expiró en agosto de 2024.

Licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago y diplomada en Práctica Jurídica por la misma universidad, Fernández Galiño superó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y también las oposiciones de ingreso en la carrera fiscal.