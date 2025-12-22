La Xunta comprará bajos comerciales en Ourense para destinarlos a vivienda protegida

El Consello de la Xunta acaba de darle luz verde a un proyecto para adquirir por dos millones de euros locales comerciales en Ourense para adaptarlos y transformarlos en vivienda protegida en régimen de alquiler a precios “accesibles”. Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien realizó el anuncio, del que dio detalles tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico la responsable de Vivenda autonómica, María Martínez Allegue.

Martínez Alegre, que avanzó que la iniciativa es un “plan piloto” que podría extenderse a otras ciudades en función de su éxito, explicó que no solo serán candidatos los bajos comerciales, sino también los situados en entreplantas, si bien, para optar a la adquisición de la Xunta, deberán encontrarse “en buen estado”, estar ubicados en edificios residenciales, hallarse libres de cargas y gravámenes. Asimismo, indico podrán incluir en la oferta plaza de garaje y trastero, lo que mejora la puntuación de cara a la valoración para su compra por la Administración autonómica.

Trámites

En concreto, el Instituto Galego da Vivenda e do Solo (IGVS) realizará una oferta pública de compra y adquisición para que los propietarios que así lo deseen pongan sus locales a disposición de la Xunta con la propuesta de venta. Deberán tener en cuenta que el valor máximo admitido será el resultado de multiiplicar por 650 euros la superficie construida del local, especificó Martínez Allegue.

Tras la recepción de ofertas, el IGVS encargará a una empresa habilitada inscrita en el registro de sociedades de tasación una valoración de los locales y la Xunta, avanzó, adquirirá los que alcancen la mayor puntuación.

Martínez Allegue destacó que los locales que sean adquiridos serán rehabiidatos y convertidos en viviendas de promoción pública “con calificación permanente e indefinida” y se adjudicarán en alquiler al registro de demandantes de vivienda de Ourense.