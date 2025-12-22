El Sergas irrita a los médicos al negarles días libres por festivos que caen en fin de semana

Lejos de aplacarse, el enfado del colectivo médico con el trato recibido por parte de la Administración estatal y autonómica va en aumento. La Consellería de Sanidade transmitió hoy a los representantes de los trabajadores que no les concedería los tres días de libre disposición que sí están disfrutando este año otras categorías hospitalarias por los festivos que coincidieron en sábado. Los profesionales lo ven como un motivo más para respaldar la huelga prevista para los próximos 14 y 15 de enero.

Se da la circunstancia de que, por un acuerdo de concertación social, diferentes categorías del Servizo Galego de Saúde disfrutan de una compensación en días libres cuando los festivos coinciden en sábado, según explican desde CIG-Saúde. Solo se excluye de él a todo el personal de Atención Primaria y a los facultativos especialistas de los hospitales, aunque Sanidade niega que se le dieran días «a ninguna categoría por ese motivo».

La desventaja para el personal de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) se resolverá a partir del próximo año en virtud de «un acuerdo para el fin de al huelga en Atención Primaria del mes de noviembre para que, con efectos desde 2026, se acuerde un sistema para compensar en días libre las festividades que coinciden en sábados», según explican desde Sanidade, aunque CIG-Saúde puntualiza que es un acuerdo de la última mesa sectorial.

Solo quedarían fuera de esta medida en el Sergas el personal médico de hospital. Sanidade asegura que el acuerdo recoge que «también se negociará su aplicación a otros colectivos profesionales como el facultativo especialista del área de hospitales». Pero aún no está cerrado.

Representantes

El sindicato médico O'Mega difundió el viernes que el Sergas accedía a darles estos tres días, que corresponderían por 2025. «La información publicada se basó en los datos trasladados en ese momento por un representante de la Administración que han sido rectificados», señaló hoy la central, que lamenta «las expectativas que esta información pudo generar».

Desde la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (no sindical) considera esta situación discriminatoria.

Este colectivo es uno de los 16 que componen la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) que, hoy lunes, se reunió con el Ministerio de Sanidad para analizar y debatir el último borrador del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Considera que este texto «abandona a sus suerte» a los facultativos del Sistema Nacional de Salud, «a los que se les continúa obligando a hacer una jornada hasta 10 horas semanales superior que el resto de colectivos, no se les garantizan los descansos y siguen sometidos a la discrecionalidad de cada sistema autonómico».

Por este y otros motivos, mantiene las movilizaciones y la huelga prevista para los próximos 14 y 15 de enero.