La Xunta combate el feísmo con ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros

Los apoyos pueden pedirse desde el 16 de enero y son de hasta 3.000 euros

R.S.

Santiago

La Xunta prefiere no hablar de «feísmo», sino de «fermosismo», y para ello convoca en enero una línea de ayudas a particulares para que mejoren la imagen exterior de sus viviendas y de otros bienes o puedan retirar elementos adyacentes a los inmuebles cuando perjudiquen su imagen o puedan causar algún impacto visual. .

Según explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el Ejecutivo duplicará la cuantía destinada un año atrás a estos apoyos, hasta los dos millones de euros, debido al «éxito» de estas ayudas y su intención es que puedan beneficiarse «más de 700 propietarios» que actúen sobre fachadas —lo más habitual, según la Xunta—, cubiertas y muros. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Galicia a comienzos de enero y el plazo para presentar las solicitudes está previsto que se abra a partir del 16 a las 12 del mediodía.

Se mantiene el importe subvencionable por la Xunta en un 70%, pero la convocatoria incluye cambios. Así, «por primera vez», podrán acogerse a los incentivos los usufructuarios de los bienes y viviendas sobre los que se vaya a actuar y no solo sus dueños.

El de 2026 será el sexto año que la Xunta convoque estos incentivos, con cerca de 7 millones concedidos desde 2021 para ejecutar 2.518 actuaciones en inmuebles ubicados en 279 concellos.

