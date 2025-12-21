Nieva en las cúspides de Galicia

Galicia da la bienvenida al invierno con un nuevo descenso de las temperaturas y la cota de nieve a 600 metros, como ha ocurrido en las cúspides de la provincia de Pontevedra, en A Lama y Forcarei. Este domingo -solsticio de invierno, la jornada más corta del año- la comunidad afrontará un día de inestabilidad atmosférica y frío, con heladas en zonas del interior. Los cielos estarán nublados con chubascos aislados y ocasionales, localmente tormentosos y acompañados de granizo, según el pronóstico de MeteoGalicia.

La Diputación de Lugo ha desplegado un dispositivo de 16 máquinas quitanieves y 48 operarios para despejar las carreteras de la montaña ante la alerta amarilla por nevadas, que podrían dejar acumulaciones de más de cinco centímetros. Los trabajos se centran en los municipios con cotas más altas, como Pedrafita do Cebreiro, Cervantes o A Fonsagrada, donde los técnicos prevén que la situación empeore a partir del mediodía debido a un frente procedente de Groenlandia.

B. R.

Comienza el invierno

El invierno astronómico comienza este domingo 21 de diciembre a las 16:03 hora peninsular, durará 88 días y 23 horas y acabará el próximo 20 de marzo de 2026 con el inicio de la primavera, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. ¿Cómo será la estación? Tras un otoño extremadamente cálido, los pronósticos apuntan a un guion bastante reconocible para Galicia en los últimos años: se espera que sea un invierno “suave” más que de frío sostenido, porque la Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ) da como escenario más probable temperaturas por encima de lo normal, mientras que en lluvias la señal es más floja y la incertidumbre, mayor. En la práctica, eso suele traducirse en rachas templadas intercaladas con bajones fríos puntuales, sobre todo de noche y en zonas interiores. De ser así, estaríamos ante el octavo invierno cálido consecutivo.

Para hacerse una idea, el enero típico ronda los 7,7 °C de media en Santiago (máximas medias ~11,2 °C y mínimas ~4,1 °C) y los 8,0 °C en Ourense (máximas medias ~12,7 °C y mínimas ~3,4 °C), así que con el sesgo cálido de este año lo esperable es moverse un peldaño por encima de esos valores, sin que desaparezcan las heladas en valles y comarcas altas.

MeteoGalicia ya viene constatando inviernos con anomalías cálidas (su informe de invierno 2023-2024 lo calificó de “muy cálido”, con anomalía positiva en la temperatura media), lo que encaja con esa tendencia a que el “frío de antes” cueste más verlo de forma continuada.

Antes, bajada de las temperaturas

En la jornada del domingo llegará a la comunidad una masa de aire polar marítimo que rebajará aún más las temperaturas -situándose en la capital gallega entre los 3 y los 7 ºC-. Un descenso en los termómetros que podría hacer bajar la cota de nieve incluso hasta los 600 metros. En la montaña de Lugo y de Ourense se mantendrán el aviso amarillo por nieve, mientras el litoral atlántico seguirá en alerta naranja y A Mariña lucense en aviso amarillo.

La situación, en principio, se mantendrá los próximos días, con alternancias de cielos nublosos y precipitaciones intermitentes, sobre todo en la fachada atlántica, pero sin amenaza de temporal. En Santiago, de cara a este lunes, martes y miércoles, lo más razonable es esperar un tiempo cambiante: ratos de nubes con chubascos y ambiente fresco de abrigo. En cuanto a temperaturas, oscilarán entre máximas de un solo dígito alto o rozando los 10–13 ºC y mínimas alrededor de 4–8 ºC, con sensación más baja cuando apriete el viento. AEMET, en su tendencia semanal para la semana del 22 al 28, dibuja un escenario de temperaturas algo por debajo de lo habitual en buena parte del noroeste.