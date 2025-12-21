Muere en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor
El agresor fue arrestado por intento de homicidio, y la Policía investiga si prendió fuego a un colchón de la vivienda, iniciando un incendio
La joven que ayer fue atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor ha fallecido a consecuencia de las graves heridas. Los hechos ocurrieron ayer pasadas las dos y media de la tarde en el número 28 del Paseo de Ronda y el presunto autor de la agresión fue detenido por la Policía Nacional por intento de homicidio. La investigación sigue abierta, aunque fuentes cercanas al caso indican que, en principio, no es un caso de violencia machista, ya que víctima y agresor no son ni fueron pareja.
La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) con cortes en el cuello que le habría hecho el agresor con un arma blanca. De acuerdo con fuentes hospitalarias, fue operada y se la trasladó a una unidad de reanimación y cuidados críticos con pronóstico grave. La joven murió hoy de madrugada debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
El parte de los Bomberos recoge que los hechos se produjeron en el quinto piso del edificio y que el fuego rompió al exterior por la ventana que da al patio de luces del inmueble, de modo que las llamas afectaron a la ventana del piso superior y a la fachada. El cuarto afectado quedó totalmente destruido por las llamas. Las primeras investigaciones apuntan a que el detenido le prendió fuego a un colchón que estaba en una de las habitaciones de la vivienda. Esto produjo una gran humareda, que obligó a realizar desalojos y fue visible desde diferentes puntos de la ciudad.
