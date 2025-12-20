Vázquez admite la «amenaza» de la pesta porcina pero insta a no ser «alarmistas»

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reconoce que la peste porcina es una «amenaza» a Galicia, si bien matiza que «no se trata de ser alarmistas, sino consecuentes». Vázquez instó a la «colaboración» institucional y señaló que el Gobierno gallego está a la espera de una reunión con la Administración central, pero también invitó a la población gallega a «no tirar ningún tipo de comida» al ir por el monte.

«No se trata de ser alarmistas, sino consecuentes. Y lo venimos diciendo desde el año 2019, cuando el ministerio alertó y dijo que iba a hacer la coordinación, que no está hecha», criticó Vázquez durante una comparecencia en Santiago, donde recordó que Galicia fue la primera autonomía en poner «sobre la mesa las zonas de contención de jabalíes y de emergencia cinegética».

«Lo que aguardamos es que se dé toda la información», apuntó Vázquez, para avanzar que, así, «entre todos, tomaremos todo tipo de medidas».