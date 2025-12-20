Los titulados universitarios gallegos, a la cola en sueldos en Ciencias, Humanidades o Informática

Estudiar una carrera sí, pero, ¿y después? El informe autonómico de la Fundación CYD repasa los datos de inserción laboral tras el paso por los campus. Entre las conclusiones relacionadas con Galicia, permite constatar que los titulados gallegos de grado son los terceros con una menor base de cotización del Estado, es decir, están en los puestos de cola en sueldos, con 28.658 euros anuales.

La situación sería más grave entre los que hicieron un máster, que ganan más, pero aparecen de últimos del país, con 30.122 euros. Los egresados en máster son, además, los que menos cotizan en el grupo de titulados, lo que significa que lideran la sobrecualificación para el puesto que ejercen, pese a que son los terceros de España con más peso de contratos indefinidos.

Variaciones en función de la titulación

La casuística varía según la titulación. Los que estudiaron algún grado agrario son los segundos que desarrollan funciones acordes con su formación y los terceros si se consideran los que se especializaron en Informática, lo contrario de lo que ocurre en quienes optaron por una carrera de Artes y Humanidades (antepenúltimos en el indicador) o de Ciencias (cuartos por la cola). Esos titulados están a la cola del país en sueldos: en Humanidades y Ciencias y Ciencias Sociales, van cerrando el ranking, en Salud, de penúltimos y en Informática, de antepenúltimos.