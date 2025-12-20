Los titulados universitarios gallegos, a la cola en sueldos en Ciencias, Humanidades o Informática
Los titulados gallegos de grado se sitúan entre los que menos cobran del país, con 28.658 euros anuales, y los de máster son los que menos cotizan, pese a tener más contratos indefinidos.
Estudiar una carrera sí, pero, ¿y después? El informe autonómico de la Fundación CYD repasa los datos de inserción laboral tras el paso por los campus. Entre las conclusiones relacionadas con Galicia, permite constatar que los titulados gallegos de grado son los terceros con una menor base de cotización del Estado, es decir, están en los puestos de cola en sueldos, con 28.658 euros anuales.
La situación sería más grave entre los que hicieron un máster, que ganan más, pero aparecen de últimos del país, con 30.122 euros. Los egresados en máster son, además, los que menos cotizan en el grupo de titulados, lo que significa que lideran la sobrecualificación para el puesto que ejercen, pese a que son los terceros de España con más peso de contratos indefinidos.
Variaciones en función de la titulación
La casuística varía según la titulación. Los que estudiaron algún grado agrario son los segundos que desarrollan funciones acordes con su formación y los terceros si se consideran los que se especializaron en Informática, lo contrario de lo que ocurre en quienes optaron por una carrera de Artes y Humanidades (antepenúltimos en el indicador) o de Ciencias (cuartos por la cola). Esos titulados están a la cola del país en sueldos: en Humanidades y Ciencias y Ciencias Sociales, van cerrando el ranking, en Salud, de penúltimos y en Informática, de antepenúltimos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Las tierras raras gallegas podrían valer hasta 24.000 millones de euros
- El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
- La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
- Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech
- Galicia encabeza en España el aumento de propietarios de tres o más viviendas
- Dimite la secretaria de Igualdade por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG