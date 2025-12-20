Sindicatos y Sergas, más cerca de un acuerdo en las guardias en los PAC
REDACCIÓN
La Consellería de Sanidade y los sindicatos con representación en la mesa sectorial (CIG, CSIF, CC OO y UGT) siguen acercando posturas en la negociación de la voluntariedad para garantizar la cobertura de guardias en la atención sanitaria en los PAC (puntos de atención continuada). Cuando los médicos fueron al paro en Atención Primaria en noviembre, una de las exigencias sobre la mesa era que esas guardias fueran voluntarias.
Con todo, en un encuentro posterior para delimitar cómo se aplicará esa voluntariedad, la Xunta se reservó imponer horas extras si los incentivos —entre ellos económicos— no bastasen para cubrir los turnos. Ayer la Consellería de Sanidade y las organizaciones sindicales volvieron a sentarse para perfilar «nuevos pasos», señala en Sergas, en el procedimiento.
El Sergas informa de que ayer trasladó a los sindicatos modificaciones solicitadas por los representantes de los trabajadores. Según Sanidade, el ámbito de aplicación de esa voluntariedad incorporará la categoría de enfermería familiar y comunitaria; se concretará la definición de PAC limítrofe como aquel que linda con el de destino dentro de una misma área y se establecerá un mínimo de diez días hábiles para ejercer la opción de voluntariedad.
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Las tierras raras gallegas podrían valer hasta 24.000 millones de euros
- El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años
- La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
- Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech
- Galicia encabeza en España el aumento de propietarios de tres o más viviendas
- Dimite la secretaria de Igualdade por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG