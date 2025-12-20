Una junta de gobierno de la Diputación de Lugo a medias
REDACCIÓN
Santiago
La Diputación de Lugo acogió ayer una nueva reunión de la junta de gobierno, aún presidida por José Tomé —en funciones tras registrar su dimisión como presidente por la denuncia de acoso sexual—, de la que se han ausentado tres diputados del PSOE y dos del BNG.
A la ya conocida ausencia de los dos diputados nacionalistas, se ha sumado en esta ocasión la del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, por gripe. Tampoco asistieron dos de los socialistas críticos con Tomé, el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, y el concejal de Paradela Iván Castro.
