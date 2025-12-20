Galicia, a la cabeza en medicación con receta: 29 envases por persona cada año

Los gallegos consumen cada vez más a medicamentos, una dinámica que guarda relación con el continuo envejecimiento de una población en la que uno de cada cuatro ciudadanos tiene más de 65 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y a mayor edad, más patologías también. El número de envases prescritos que cada año consumen los habitantes de la comunidad sube de manera sostenida —aunque lenta— y así lo refleja el informe Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024, publicado esta semana por el Ministerio de Sanidad.

A cada gallego se le prescribieron, de media, 29 envases con receta el pasado año, correspondiéndose casi la mitad —el 46%— con medicamentos genéricos. Se trata de un envase más por gallego que en 2023 y cuatro más que en el conjunto de las comunidades. Galicia se coloca, así, como el tercer territorio con un mayor consumo de medicinas recetadas, tan solo por detrás de Extremadura, con 32 por residente, y Asturias, con 30. A nivel estatal, el número de envases facturados en recetas médicas del SNS a través de oficinas de farmacia se situó en torno a los 1.200 millones.

Todo esto conlleva un gasto que, desde hace ya más de una década, se incrementa año tras año, ascendiendo la factura del pasado año hasta los 13.865 millones de euros, un 4,9% más que el anterior. Esto se traduce, asimismo, en un gasto farmacéutico generado por la facturación de recetas médicas por habitante que se sitúa en 285,2 euros.

En el caso de Galicia, el desembolso por cada ciudadano asciende hasta los 336,3 euros, lo que coloca al territorio como el cuarto con un mayor gasto por cada residente. En el podio se encuentra Extremadura, con 393,8 euros, mientras que a la cola se sitúa Cataluña, con una factura por habitante que desciende a los 235,8 euros.

Lo que más se consume

El paracetamol fue el principio activo más consumido, con un total de 60,3 millones de envases facturados en España, un 2,5% más que el año anterior. Le sigue el omeprazol, con 49,1 millones de envases.

Sin embargo, estos medicamentos no son los que generan un mayor gasto. La semaglutida, el principio activo de Ozempic, un fármaco que el Sistema Nacional de Salud financia para el control de la diabetes y que, desde hace un tiempo, se ha popularizado como método para adelgazar. Tras sucesivos incrementos en años anteriores —un 78 % en 2021, un 44,5 % en 2022 y un 42 % en 2023—, en el último ejercicio registró un crecimiento adicional del 36,2 %, con un importe total de facturación de 403,9 millones de euros.