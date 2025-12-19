El sector urge a la Xunta actuar contra el jabalí ante la peste porcina
Pide controlar la presencia de estos animales en zonas urbanas e interurbanas
B. T.
La peste porcina continúa preocupando y mucho. Así lo trasladó ayer la Federación Galega de Porcino (Fegapor), que representa al 100% de los productores, y que alertó, tras una reunión con las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Medio Rural, María José Gómez, de que, pese a la «muy buena disposición» de la Xunta, aún «no tomó medidas» para reducir población de jabalí frente a un eventual avance de la peste porcina africana detectada en Cataluña.
«Hay que pisar el acelerador en las batidas», reclamó ayer el representante de Fegapor, Pablo Meijomín. Entre las propuestas del sector porcino trasladadas a la Xunta está la limpieza de franjas urbanas, la habilitación de otras modalidades de caza o la reducción de la burocracia, ya que «lo más importante es dejarlos cazar». Así, insistió en que las medidas deben tomarse «cuanto antes», ya que «en el caso de aparecer un foco sería el fin del sector».
Desde la Federación Galega de Caza, también presente en el encuentro, su presidente, Luis Fidalgo, explica a este diario que reclaman «un programa claro de actuación para poder estar prevenidos ante cualquier riesgo sanitario, no solo la peste porcina». «Insistimos mucho en la idea de que es necesario tener un control muy intenso de los jabalíes urbanos e interurbanos, porque son muy peligrosos para la transmisión de cualquier enfermedad», relata.
Por su parte, las representantes del Ejecutivo autonómico urgieron, una vez más, una conferencia sectorial específica con la participación de los ministerios de Agricultura y para la Transición Ecológica, con el objetivo de coordinar medidas a nivel nacional para hacer frente a la situación. En este sentido, la titular de la cartera gallega de Medio Rural reiteró que el Gobierno gallego mantiene «un contacto permanente» con el sector para hacer seguimiento de la situación y la evolución de la peste porcina africana.
