Galicia supera los 2.000 ingresos por gripe en lo que va de temporada

En lo que va de temporada de gripe, la comunidad gallega ya ha registrado 2.060 ingresos, la mayoría de ellos con el virus tipo A. Así se desprende del informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre publicado este jueves por la Consellería de Sanidade, que refleja que, de las hospitalizaciones, 360 se dieron en este período. Se trata de un cifra ligeramente superior a la de la semana anterior, cuando se registraron 357 ingresos (un 0,8% más).

Este aumento de la tasa de ingresos se dio en todos los grupos de edad excepto en el de 60 a 79 años y el de más de 80 años, en los que descendió un 8,8% y un 5% respectivamente. Mientras, el aumento más importante se dio en los grupos de 5 a 19 años, que casi triplicó la tasa, y el de 0 a 4 años, que la aumentó en un 51%.

En contraposición, entre el 8 y el 14 de diciembre se registró un descenso en la tasa de consultas por gripe en la Atención Primaria del 10,6%, lo que sitúa la tasa en 109,2 consultas por cada 100.000 habitantes, si bien desde Sanidade advierten que será necesario confirmar esta tendencia en las próximas semanas, puesto que los datos se pudieron ver afectados por los festivos y las jornadas de huelga que hubo en los días analizados. El grupo de edad que más acudió a consulta continúa siendo el de entre 0 y 4 años, seguido del de 5 a 19 años.

En este contexto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló este jueves que la gripe se encuentra en «una tendencia decreciente» en Galicia, mientras que la ola epidémica se mantiene en «un nivel medio». Además, aseguró que los hospitales «están respondiendo», aunque «se dificulta la actividad quirúrgica porque, al haber muchos ingresos, sobre todo de gente mayor, hay menos camas».

Sistema «bajo mínimos»

Por su parte, también este jueves, el Bloque Nacionalista Galego denunció en la Comisión 5ª del Parlamento que el sistema sanitario está «bajo mínimos» en plena ola de gripe y la sanidad pública «tensionada e infradotada». Así lo aseguró la diputada nacionalista Montse Prado, que recriminó que «en cuanto hay un aumento de la demanda todo salta por los aires», lo que «es una situación consecuencia de las políticas privatizadoras del PP», reclamando que los profesionales «no pueden estar exhaustos.

Al respecto, el director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva Tojo, defendió que «que exista gripe en invierno no es un fracaso del Gobierno gallego» y que «la Xunta actúa con planificación y responsabilidad», aseverando que «que la gripe aumente en el invierno no es una novedad ni una situación imprevista, y precisamente por eso el Servicio Galego de Saúde actúa desde la anticipación, la planificación y la coordinación, y no desde la improvisación o reacción tardía».