Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
Han presentado los hechos, al igual que en el 'caso Tomé', a través del canal interno del PSdeG. Rey critica que se use esta herramienta con fines «espurios» y advierte que si las denunciantes no han ido al juzgado en su momento «es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar»
Ana Rodríguez
El PSdeG ha recibido en su canal interno dos denuncias por una situación de supuesto acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage. Están firmadas por dos exconcejalas y compañeras de partido, una de ellas Eva Martínez Acón.
Martínez Acón es la exsecretaria general del PSOE de A Coruña, que fue desposeída fulminantemente de sus atribuciones de gobierno por la regidora alegando su «nula dedicación». Fue solo año y medio después de acceder a la Alcaldía, en noviembre de 2020. Afín a Gonzalo Caballero en aquel momento e impuesta en la lista de Rey a las municipales por Santiago y Ferraz, Acón aseguró entonces que el motivo de la destitución era haber reclamado «las aportaciones que el grupo municipal y algunos concejales» adeudaban al partido.
La sombra del 'caso Tomé'
La herramienta usada para las denuncias es el canal interno del PSdeG, el mismo al que llegaron las denuncias del 'caso Tomé', cuya gestión por parte del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, fue duramente criticada por la regidora coruñesa. Tras conocer las denuncias, la alcaldesa emitió un comunicado en el que critica el uso del canal con fines «espurios»: «Lo que se está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas».
«Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito», indica el comunicado de Rey.
(en ampliación)
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- Las tierras raras gallegas podrían valer hasta 24.000 millones de euros
- La madre de una supuesta víctima del acoso sexual de José Tomé: «Besteiro me dijo que no podía hacer nada»
- Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech
- Galicia encabeza en España el aumento de propietarios de tres o más viviendas
- El abandono escolar en FP alcanza su punto más alto en Galicia en los últimos cinco años