El desplome térmico hará caer la cota de nieve a los 600 metros

La tregua que ha dado el tiempo en Galicia estos días ha sido corta, y desde este jueves la comunidad vuelve a estar envuelta en un temporal que ha dejado vientos de hasta 140 km por hora y acumulaciones de lluvia de 60 litros por metro cuadrado. Tanto es así que desde la tarde del jueves Meteogalicia mantiene activa la alerta naranja por oleaje en el mar, que continuará vigente los próximos días. En todo caso, lo peor vendrá el sábado, con un descenso generalizado de las temperaturas que hará que la cota de nieve baje a los 600 metros y precipitaciones generalizadas que se irán extendiendo a medida que avance el día.

El temporal empezó a dejarse notar este jueves a lo largo de la mañana, trayendo consigo ráfagas de viento que a primera hora ya superaban los 140 kilómetros por hora en varios puntos de la comunidad, como Viveiro y Burela, en Lugo, o Cedeira, en A Coruña. Precisamente estas provincias, junto a Pontevedra, estuvieron en aviso amarillo por ráfagas superiores a 80 kilómetros por hora gran parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, fueron volviéndose más abundantes a medida que avanzó la jornada, con alerta amarilla por acumulación de lluvia en zonas de A Coruña y Pontevedra, alcanzando los 60 litros por metro cuadrado en Santa Comba. De hecho, la Xunta activó el plan Inungal ante el riesgo de inundación por el aumento del caudal del río Cambeda, en Vimianzo (A Coruña). Además, este jueves también hubo alerta naranja en la Costa da Morte, en las Rías Baixas, en la Mariña lucense y en la costa norte de A Coruña por oleaje de entre 5 y 6 metros de altura.

Para el viernes, por su parte, se espera una jornada de transición, con menos lluvia y viento del nordés que provocará un ligero descenso de las temperaturas mínimas, aunque a lo largo del día la cota de nieve subirá de los 1.000 a los 1.200 metros. En todo caso, en el litoral continuará activa la alerta naranja por oleaje que podría llegar a los 6 metros de altura.

Será el sábado cuando vuelva la meteorología más adversa, con precipitaciones generalizadas y un descenso más acusado de las temperaturas que hará que la cota de nieve baje hasta los 600 metros a última hora de la jornada que se mantendrá a lo largo del domingo. Además, habrá alerta amarilla por lluvia, viento y oleaje, pasando esta última a naranja a partir de la tarde.