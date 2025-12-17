Sanidade convoca este fin de semana a unas 74.000 personas de más de 60 años para vacunarse de la gripe
Los pacientes recibirán un mensaje de texto de la Consellería indicando la hora y el centro al que deben acudir
La Consellería de Sanidade citará para este fin de semana a más de 73.600 personas mayores de 60 años para que puedan inmunizarse de la gripe en los recintos hospitalarios públicos, en unas nuevas jornadas extraordinarias de vacunación organizadas por la Xunta para incrementar los niveles de protección de la población frente a este virus.
En concreto, según informa el Gobierno autonómico en un comunicado, estas jornadas se llevarán a cabo el sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas en los hospitales comarcales y los principales centros de las siete áreas sanitarias. En el caso de estos últimos, también se realizará el domingo de mañana y tarde.
Los pacientes recibirán un mensaje de texto de la Consellería indicando la hora y el centro al que deben acudir.
A día de hoy, más de 830.000 personas se han vacunado en Galicia de la gripe. Además, el 65% de los mayores de 60 años ya lo ha hecho.
En otro orden de cosas, Sanidade también ha invitado desde este miércoles a los mayores de 18 años a participar en el ensayo clínico Sincigal, destinado a evaluar la eficacia en adultos de la vacuna contra el VRS.
