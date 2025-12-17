Rueda exprime el «caso Tomé» en la sesión de control del Parlamento

La última sesión de control en el Parlamento gallego antes de la Navidad se está desarrollando con la música de fondo de la crisis en el PSOE por la denuncia de acoso sexual contra José Tomé, el dirigente socialista de Lugo que ha tenido que dimitir como secretario provincial del partido y como presidente de la Diputación (pendiente de hacerse efectiva).

Aunque en esta ocasión el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no formuló pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dado que le correspondía por cuota a Democracia Ourensana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arrancado su intervención con un alegato en defensa de «la tolerancia cero» ante la violencia machista.

«Señorías, estamos en el último pleno de este año 2025 y me gustaría dejar aquí un mensaje para el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente para las mujeres: tolerancia cero ante la violencia machista venga de donde venga y afecte a quien afecte», ha esgrimido la dirigente nacionalista.

Rueda, quien, en su cara a cara con Ojea, ya había ironizado con que a Besteiro no le venía «mal» el «descanso» de la sesión de control para poder «dedicarse a arreglar otras cosas», ha contraatacado. «Se pone estupenda contra el machismo y la corrupción. Pues hablemos de eso. ¿Qué van a hacer en la Diputación de Lugo el día 14 cuando el señor Tomé sea necesario para que el PP no gobierne?», ha apuntado Rueda.

«¿Qué van a hacer, señora Pontón?», ha insistido, en referencia a la fecha de elección del que será sustituto de Tomé en la institución provincial, dado que él ha formalizado su renuncia (que será efectiva el 30) a este cargo, si bien retiene el acta y la Alcaldía de Monforte.

Rueda también ha ironizado con que Pontón proclame «tolerancia cero contra el machismo» mientras «el 25N van a rodear la sede de un partido y a acosar a las mujeres que estaban allí trabajando» (en referencia a la protesta de la CIG ante la sede del PP de Santiago). «Y usted es incapaz de condenarlo», ha reprobado, antes de incidir en que la dirigente nacionalista prefiere pasar «vergüenza» a que le «riñan sus jefes» (en velada alusión a la UPG).

También le ha echado en cara que no haya tenido «la mínima valentía política» para «condenar los insultos machistas» de la campaña del mismo sindicato contra la conselleira de Política Social, Fabiola García. Pontón ha replicado afeándole la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares (quien dimitió en junio, tras ser notificado de que estaba siendo investigado, pero comunicó a Rueda cuatro meses antes la existencia de una denuncia contra él).