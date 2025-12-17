Galicia suma vuelos a Ámsterdam con KLM que conectarán con todo el mundo y también a Marrakech

Traes el golpe de Ryanair a Galicia, que decidió abandonar su base de Lavacolla y dejar por completo Peinador dentro de su guerra por las tasas aeroportuarias con Aena (en Vigo más bien por el fin del contrato con el Concello), la terminal compostelana no para de atar nuevos vuelos, particularmente internacionales: solo entre ayer y hoy, Ámsterdam y Marrakech.

Tras la sorpresa de finales de octubre, cuando United Airlines anunció que conectará Santiago de Compostela con el área metropolitana de Nueva York a través del aeropuerto de Newark, la holandesa KLM anunció ayer que conectará la capital gallega con Ámsterdam, lo que podría abrir una enorme puerta al mundo desde Galicia haciendo una sola escala en su base de Schiphol. A mayores, hoy se ha desvelado que Vueling conectará también la capital gallega con Marrakech. Según ha podido saber este periódico, esta no sería la única nueva ruta y todo apunta a que en cuestión de días anunciará otras conexiones nacionales nuevas.

Pero estas tres rutas no son las únicas internacionales que Lavacolla ha atado en apenas dos meses para el próximo verano de 2026. En los últimos días, Aer Lingus avanzó que, además de a Dublín, volará también a Cork.

Conectividad internacional KLM

Si bien es cierto que la ruta Santiago-Ámsterdam no es nueva, ya que la tiene también programada Vueling, el hecho de que la opere KLM marca una gran diferencia, puesto que permitirá, en función de las futuras frecuencias y horarios, llegar a conectar con buena parte del mundo haciendo una sola escala. Además de formar parte del grupo KLM-Air France, la aerolínea pertenece a la alianza SkyTeam, que presume de una red mundial de 19 compañías aéreas.

Según destacó la aerolínea, esta conexión permitirá tanto que los gallegos puedan enlazar como que los viajeros internacionales puedan llegar a Galicia en un solo salto desde destinos como Estocolmo, Berlín, Fráncfort, Múnich, Edimburgo, Praga o Ginebra; u otros de largo radio entre como Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur o Seúl, entre otros.

KLM utilizará en la conexión entre Santiago de Compostela y Ámsterdam sus aviones Embraer 190 (100 pasajeros) y el Embraer 175 (88 pasajeros)

La ruta comenzará a operarse el 30 de mayo de 2026. Lo hará inicialmente con dos frecuencias semanales los sábados y domingos hasta el 3 de julio. A partir de ahí, y hasta finales de agosto, el vuelo se operará todos los días, lo que facilitará poder realizar más conexiones con el resto del mundo a través de su base de Schiphol. Tras finalizar el octavo mes del año, volverá a tener dos frecuencias semanales hasta el 24 de octubre, cuando finaliza la temporada aeronáutica de verano. Si bien es cierto que con solo dos frecuencias semanales la conectividad con su extensa red de vuelos estará muy limitada, esta opción mejorará en julio y agosto al presumir de vuelos todos los días.

Marrakech

La conexión con Marruecos desde Lavacolla todavía no ha sido oficialmente anunciada por Vueling, que probablemente lo hará en los próximos días. A priori, los aviones conectarán Lavacolla dos días a la semana durante el próximo verano.

La operativa de Vueling entre Santiago de Compostela y Marrakech está previsto que arranque en el mes de junio de 2026, una vez que se reabra el aeropuerto, que tendrá que estar más de un mes completamente cerrado por la reforma de su pista de aterrizaje.

Rutas internacionales desde Lavacolla en 2026

United Airlines to ship COVID-19 vaccine / CJ GUNTHER

Mientras el aeropuerto de Vigo perderá el próximo mes de enero su única ruta internacional (Londres de Ryanair), el de Lavacolla verá reforzado su panel de vuelos internacionales en 2026. Actualmente, está confirmadas las siguientes rutas: