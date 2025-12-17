Galicia exprime los fondos europeos: se convierte en la segunda comunidad con mayor aumento del gasto en I+D

Los fondos Next Generation, articulados por la UE para paliar la crisis derivada del covid, sirvieron en Galicia de impulso al I+D hasta el punto de situar a la comunidad como la segunda con mayor incremento del gasto en esta materia en el último lustro, solo por detrás de Navarra. Entre 2019 y 2024, coincidiendo con el despliegue de estas ayudas, la inversión en investigación y desarrollo se disparó casi un 69 por ciento hasta superar los mil millones de euros. Sin embargo, la Fundación Cotec advierte: «estos fondos no estarán disponibles para siempre. Para evitar retrocesos en el futuro habría que conseguir reemplazarlos con otras partidas de origen nacional, tanto públicas como privadas».

El problema es que, aunque se ha avanzado mucho, Galicia está todavía lejos de cumplir los objetivos fijados en materia de I+D. En 2024 destinó a investigación el 1,3 por ciento de su PIB, por debajo de la media nacional del 1,5 por ciento y aún alejada de la meta fijada en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación de alcanza el 2,12 por ciento en 2027.

Por eso la Fundación Cotec, una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, insta a no bajar la guardia.

En su análisis de los datos de inversión en I+D por comunidades autónomas, destaca el empuje de Galicia. En el último año elevó un 10 por ciento el gasto en investigación —solo Navarra (39 por ciento) y Madrid (14 por ciento)— registraron mayores incrementos.

Covid

Pero además la Fundación Cotec estudia el incremento de los niveles de inversión en I+D desde la llegada de los Fondos Next Generation, que empezaron a desplegarse en 2021. Para ello compara los últimos datos de gasto en investigación y desarrollo con el desembolso realizado en el año previo a la pandemia: 2019.

«Estas ayudas han incentivado un impulso hacia la I+D, aunque de forma desigual en el territorio español, lo que podría tener implicaciones en la competitividad y desarrollo regional de los próximos años», advierte la Fundación Cotec, que sitúa a Galicia como una de las comunidades bajo el epígrafe de «convergentes» que han incrementado «sus inversiones de manera diferencial».

En el último lustro Navarra es la autonomía que mejor aprovechó los fondos europeos para impulsar el I+D con un crecimiento del gasto del 75,1 por ciento, seguido de Galicia (68,7 por ciento). El tercer puesto es para Madrid, con un aumento del 68,3 por ciento. Mientras, se sitúan a la cola con un menor aumento de la inversión en investigación Castilla-La Mancha (22,9 por ciento), Castilla y León (27,6 por ciento) y Baleares (34,4 por ciento).

A pesar del esfuerzo inversor de Galicia, las diferencias en gasto por habitante con las comunidades punteras aún son importantes. En Galicia la inversión per cápita se sitúa en los 391 euros, menos de la mitad de lo que destina el País Vasco (946 euros) o Madrid (985) y también por debajo de Cataluña, Aragón, Navarra o Castilla y León.