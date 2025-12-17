Fegamp y Xunta integran en el Sergas 13 unidades asistenciales de drogas

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Consellería de Sanidade han cerrado un acuerdo que permitirá comenzar 2026 con la integración en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las 13 Unidades Asistenciales de Drogodependencias (UAD) que hasta ahora dependían de ayuntamientos.

La Fegamp confirmó este martes que los 13 consistorios aprobaron en plazo, en sus respectivos plenos, el traspaso de los servicios y de los medios personales y materiales de cada unidad al sistema sanitario autonómico.

Los municipios afectados son Burela, Cangas do Morrazo, Carballo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, Ourense, Pontevedra, O Porriño, Ribeira, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Vigo. El siguiente paso se dará hoy, con la aprobación del traspaso en el marco de la Comisión Mixta y su posterior elevación al Consello da Xunta. La previsión es que, el 1 de enero de 2026, estos centros pasen a depender orgánica y funcionalmente del Sergas. Posteriormente, el personal de las UAD tendrá la opción de integrarse en el régimen estatutario de la administración sanitaria gallega, en un proceso voluntario.

Esta integración de las UAD era una reivindicación histórica del municipalismo gallego, respaldada en reiteradas asambleas de la FEGAMP. Según la Federación, el acuerdo supone «un paso decisivo» para garantizar el mantenimiento futuro de este servicio esencial, dadas las dificultades que afrontaban los ayuntamientos para contratar personal sanitario con la normativa vigente.

El proceso arrancó en 2018 con la constitución de una primera comisión entre la Fegamp y Sanidade para definir cómo se realizaría el traspaso, tras un informe preliminar de necesidades. En marzo de 2021, el Parlamento aprobó una moción que instaba a la Xunta a acordar con la Fegamp el mecanismo para incorporar al Sergasa los profesionales y servicios sanitarios dependientes de la administración local en el ámbito de salud mental. Después de múltiples reuniones con los ayuntamientos y el Sergas, en 2024 se constituyó la Comisión Mixta que elaboró los informes de recursos humanos y patrimonio. La propuesta de integración fue ahora ratificada por los plenos municipales.