La estabilidad política y la ligera mejora empresarial impulsan la competitividad de Galicia en el ranking regional

Aunque lentamente, Galicia va escalando puestos en el ranking de competitividad regional. Es ya la séptima comunidad más competitiva, tras dos años estancada en el octavo puesto. Dos factores han propiciado este avance. Por un lado, la estabilidad política —es una de las pocas autonomías españolas con un gobierno con mayoría absoluta que cada año presenta sus presupuestos en plazo— y, por otro lado, aunque sigue a la cola en eficiencia empresarial ha logrado una ligera mejoría que le ha permitido abandonar la penúltima posición y subir un peldaño hasta situarse en el número 15 de las 17 regiones españolas.

Este es el diagnóstico que ofrece el Consejo General de Economistas en su Informe de la Competitividad Regional de España, en el que analiza un total de 53 indicadores agrupados en siete ejes. Galicia se encuentra entre las comunidades de nivel «medio-bajo» pero ha conseguido pasar del noveno puesto que ostentaba entre 2020 y 2022, a la octava posición de 2023 y 2024, para situarse ahora en séptimo lugar.

Los líderes en competitividad regional son Madrid, Navarra y País Vasco, seguidas de Cataluña. Por delante de Galicia están también La Rioja y Aragón.

Fortalezas

El punto fuerte de la comunidad gallega, según este ranking, es su «entorno institucional», un eje que tiene en cuenta la calidad del gobierno, el déficit, la deuda, el gasto corriente, el esfuerzo fiscal o el número de delitos, entre otros indicadores. Todos son factores que facilitan la actividad empresarial. Galicia es la cuarta comunidad mejor situada en este parámetro. Solo la superan Madrid, Navarra y Aragón. Y desde el pasado año ha escalado dos puestos.

La comunidad gallega está bien posicionada además en cuanto a innovación. Es la sexta con mejor puntuación del Estado, aunque ya lo fue hace un año. En todo caso, el informe del Consejo General del Colegio de Economistas advierte de una posible «tendencia a la baja de este indicador».

Mientras, se mantiene en un nivel intermedio, sin cambios respecto al año pasado, en ejes como el capital humano —séptimo puesto de España—, el entorno económico —novena posición— o el mercado de trabajo —en la décima plaza del ranking—.

Debilidades

El principal lastre de la competitividad regional de Galicia está en dos parámetros. Por un lado, en la eficiencia empresarial que mide parámetros como el tamaño de las empresas, la productividad, los costes laborales o las empresas exportadoras.

En este ámbito Galicia es la tercera por la cola del ranking, solo por delante de Canarias y Baleares. En todo caso, en el último año ha logrado escalar un puesto en cuanto a la eficiencia de sus empresas y esto ha sido determinante para que Galicia diera también un salto en el ranking regional de competitividad.

El otro punto débil de la comunidad son sus infraestructuras, desde los kilómetros de fibra óptima instalada, la densidad de líneas de ferrocarril, el tráfico aéreo, sus autopistas o la densidad de viviendas. Galicia ocupa el cuarto puesto por la cola. Se mantiene así rezagada, al igual que el año pasado, entre las autonomías con peores infraestructuras. Junto a ella están Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.

Menos brecha regional

A nivel general, la competitividad regional ha crecido un 2 por ciento. El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Vázquez Taín, lo justifica por «el sólido crecimiento económico, apoyado en el dinamismo de la demanda nacional y en la aportación positiva de la demanda externa, gracias al fuerte impulso del turismo».

En todo caso, se ha registrado «una progresiva deceleración» en el ritmo de mejora de la competitividad regional, según advierten los economistas.

En todo caso, la buena noticia es que se está reduciendo la brecha entre comunidades en la última década en cuanto a competitividad regional. Así, el Consejo General de Economistas ha contrastado que las autonomías más atrasadas han experimentado crecimientos mayores que las más adelantadas.