Ayuntamientos gallegos recibirán apoyo de la Xunta para desarrollar planes de I+D+i
El Gobierno gallego promoverá un plan marco y formación específica para que los ayuntamientos gallegos desarrollen sus propias estrategias de innovación.
«La innovación no nace solo en los grandes centros tecnológicos sino también en la ciudadanía y el tejido local». Con estas palabras el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, justificó la necesidad de impulsar planes locales de I+D+i.
El primer paso para que los ayuntamientos se doten de estas herramientas se dio ayer en Santiago con la celebración de unas jornadas en las que participaron más de 130 representantes de entidades locales, diputaciones, universidades, empresas, centros tecnológicos y de investigación y grupos de acción rural.
«Cada euro invertido en planes locales mejora la capacidad de respuesta de los concellos y fortalece todo el ecosistema gallego de I+D», defendió Román Rodríguez.
Para ayudar a los ayuntamientos se abrirá un proceso participativo para elaborar un plan marco que sirva de guía. También se proporcionará formación específica en innovación al personal de las entidades locales. Y en 2026 se celebrará un congreso sobre esta iniciativa.
