La Xunta fija casi 600.000 euros para ataques del lobo al ganado

La Xunta acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que regula las ayudas para compensar los daños causados por el lobo al sector agroganadero en 2026, con un presupuesto de 597.724 euros.

La convocatoria cubre los ataques que se comuniquen entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con obligación de aviso a través del teléfono 012 (en 24 horas si la explotación es intensiva o en tres días hábiles si es extensiva o semiextensiva). Las indemnizaciones fijan importes por muerte de res en función de especie y edad. En el extremo más bajo aparecen las reses de ovino o caprino de más edad: 41,47 euros. En vacuno, las cuantías se disparan: para una res de 2 a 6 años, el baremo va de 1.904,76 euros a 2.858,57 euros —según tipología y raza—, además de que el «lucro cesante» en leche para hembras reproductoras es 1.983,41 euros.