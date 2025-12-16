La Xunta alegará contra el nuevo plan energético del Gobierno central

Apenas un día antes de que culmine el periodo hábil para ello, la Xunta anuncia que alegará contra el nuevo plan energético del Gobierno central para el periodo 2025-2030, que, según denunció ayer el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, «reserva apenas un 2,8% de la inversión total» para Galicia. Es decir, 367 millones de los 13.122 que tiene previsto destinar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este será, precisamente, uno de los principales argumentos de la Xunta, que buscará lograr, por lo menos, el 6,7% de la inversión total —exactamente el mismo porcentaje con el que contó durante el periodo 2015-2020—. Para ello, el Ejecutivo autonómico recuerda que Galicia aportó en 2024 el 8,8% de la generación eléctrica en el conjunto del Estado y señala que este plan debería «promover la cohesión territorial», permitiendo la generación de riqueza al otorgar «facilidades» para instalar proyectos industriales que precisen de conexión energética.

En este sentido, el presidente de la Xunta aseguró tras la reunión semanal de su Gobierno que «hay más de una docena de proyectos estratégicos que no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades de energía» con la nueva planificación del Gobierno central, en la que los nuevos megavatios para Galicia «no llegan a 2.000 frente a los 8.000» que solicitaba la Xunta.

Más allá del grado inversor, que en palabras de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, supone «una nueva discriminación» para Galicia después de que en la planificación 2021-2026 el Gobierno previese menos de un 1% de inversión en la red, la Xunta critica también el destino que se baraja para esos fondos.

Así, entre las propuestas en las que el Ejecutivo autonómico incide en sus alegaciones, están la de una subestación de transporte en la zona central y oeste de Lugo. Según incidió Lorenzana , la inexistencia de infraestructuras de transporte eléctrico en esta área de la provincia lucense pone en serias dudas su futuro industrial. Sin ir más lejos, esa conexión es fundamental para la viabilidad del proyecto de Altri en Palas de Rei.

La Xunta considera necesaria también la puesta en marcha de una nueva subestación en la zona de Curtis-Teixeiro (A Coruña), donde existen proyectos de centros de datos e hidrógeno verde.

En definitiva, la conselleira de Economía lamentó que esta planificación pueda terminar por «condenar» y «hacer morir» proyectos estratégicos.