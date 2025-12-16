Sanidade comprará medicamentos de inmunoterapia oncológica por 110 millones
Se trata de fármacos que «están revolucionando el tratamiento de ciertos cánceres como el de mama o el de pulmón», según destaca Alfonso Rueda
REDACCIÓN
El Ejecutivo gallego autorizó ayer la contratación, mediante un acuerdo marco con un valor estimado de 110 millones de euros, el «suministro sucesivo de los medicamentos de inmunoterapia oncológica para los centros hospitalarios del Sergas durante el próximo año». El contrato prevé una vigencia inicial de doce meses y una posible prórroga por otro año más. Tal y como destacó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estos fármacos «están revolucionando el tratamiento de ciertos cánceres como el de mama o el de pulmón».
Mientras que la quimioterapia tradicional es capaz de destruir las células cancerosas, también puede dañar células sanas causando así efectos secundarios significativos. Por su parte, la inmunoterapia oncológica actúa activando el sistema inmunológico del propio paciente.
Los medicamentos objeto de este acuerdo marco reconocen y destruyen las células cancerosas de manera más efectiva y específica, lo que significa un cambio de paradigma, pasando de tratamientos agresivos y con muchos efectos adversos, a terapias que potencian la respuesta natural del cuerpo contra el cáncer.
Precisamente por su mecanismo de acción, estos medicamentos se engloban en el ámbito de la medicina personalizada, permitiendo el tratamiento de ciertos tipos de cáncer que disponían de escasas opciones de cura o control de la enfermedad.
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- Hacienda obliga a 80 ayuntamientos de Galicia a corregir su 'desfase' presupuestario
- José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»
- Dimite la secretaria de Igualdade por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG
- La singular argumentación de Lara Méndez, la número dos del PSdeG, en el caso Tomé
- Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG