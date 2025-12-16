El PP aprueba los presupuestos de 2026 sin incluir nada de la oposición

Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en aprobar sus presupuestos para el próximo año, que ascienden a 14.240 millones de euros. Lo hizo este martes en el Parlamento, aunque solo con los votos del PP, partido que se basta por su holgada mayoría absoluta. La oposición votó en contra acusando a los populares de «pasar el rodillo» y confundir su amplia representación en la Cámara con «absolutismo». La razón es que el PP no aprobó ni una sola de las 900 enmiendas (propuestas de cambio) que aportaron los partidos de la oposición para reorientar el destino de las cuentas.

Su aprobación «en estos momentos de incertidumbre es un activo para Galicia», enfatizó antes de empezar el pleno el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien sostuvo que se centran en «potenciar los servicios públicos, reforzar las inversiones, manteniendo siempre el equilibrio presupuestario, reduciendo la deuda y los impuestos».

De momento, la Xunta prosigue con su actitud de rechazo a la condonación de la deuda que le ofrece el Gobierno central (4.010 millones de euros) por mucho que se lo pidan nacionalistas y socialistas.

Para el BNG, estas cuentas son «insuficientes» en cantidad e «indiferentes ante los grandes retos de este país», dijo la diputada Noa Presas, quien recriminó que no se haya aceptado ni una sola de las 575 enmiendas de su partido. «Son malos para Galicia», concluyó sobre los presupuestos.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, lamentó que la Xunta crea que es «absolutamente infalible», con lo que lo único que están demostrando es que «no quieren escuchar» y vuelven a ser «un motor de soberbia a tope, pisando a fondo» para aprobar unas cuentas públicas, igual que cuando entraron en el Parlamento.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que los presupuestos son «unas cuentas útiles» hechas al «estilo Galicia» y justificó el rechazo a las enmiendas de la oposición porque «no aportan soluciones reales» y se pierden en «el ruido y la improvisación».

A continuación, y antes de que empezara el pleno ordinario que se celebró seguidamente, los grupos debatieron y votaron la ley de medidas fiscales y administrativas, que cada año acompaña a los presupuestos y establece, entre otras cuestiones, nuevas rebajas fiscales de la Xunta para el año que viene. También salió adelante con el apoyo del Partido Popular y el rechazo del Bloque y PSdeG.