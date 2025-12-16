La huelga de 48 horas del profesorado en Galicia arranca con marchas fúnebres

Este martes han comenzado las 48 horas de huelga convocadas por los sindicatos CIG y STEG en toda la enseñanza media desde infantil hasta Bachillerato, además de la Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial —conservatorios, escuelas de idiomas, escuelas de artes–.

Por su parte, la Xunta ha fijado, en una orden publicada ayer lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado para este martes y este miércoles, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares.

Con todo, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 16 de diciembre de 2025 hasta las 24.00 horas del día 17 de diciembre de 2025.

En este contexto, los sindicatos convocantes de la huelga llevarán a cabo este martes «marchas fúnebres» en 15 localidades del territorio gallego, en concreto, además de en las siete ciudades, también se llevarán a cabo estas acciones en Monforte, Moaña, Cangas, Bueu, Redondela, Gondomar, Viveiro, Ponteareas.

En el caso de la capital gallega, este martes habrá dos marchas fúnebres con salida a las 10.00 horas desde el CEIP Monte dos Postes y del IES A Pontepedriña en las que se irán empapelando los centros que haya en este recorrido con crespones negros, esquelas y otra simbología mortuoria para «evidenciar la situación en la que se encuentra la enseñanza pública».

Por otro lado, el miércoles se celebrará una manifestación en Santiago de Compostela que también tendrá un formato «especial» simulando ser la comitiva fúnebre de un entierro desde el Parlamento gallego hasta la Xunta con salida a las 11.30 horas.

El objetivo, según ha indicado la CIG, es trasladar las demandas del profesorado en cuanto a la bajada de ratios en el primer curso de todas las etapas educativas; la recuperación del horario lectivo previo a los «recortes»; la dotación de más profesorado para atender a la diversidad o un plan «real» de eliminación de la burocracia en la enseñanza, entre otras medidas.

Además, ha recordado que estas iniciativas coincidirán con las sesiones de evaluación, por lo que «habrá alumnado que no llevará los boletines de notas para casa».