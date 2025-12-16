El helicóptero medicalizado de Santiago atenderá urgencias nocturnas
REDACCIÓN
El Consello da Xunta aprobó ayer sacar a licitación el contrato del servicio de transporte sanitario urgente aéreo de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por un importe de 55,6 millones de euros para los próximos ocho años.
Este servicio, con bases actualmente en Santiago y Ourense, tendrá importantes novedades a raíz de este nuevo contrato. Tal y como destacó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «la sanidad gallega contará por primera vez con un helicóptero del 061 disponible en horario nocturno». Cabe recordar que en este momento, el servicio está disponible un máximo de 12 horas en los meses de verano, cuando las horas de luz así lo permiten.
Este nuevo servicio tendrá base en Santiago. La Xunta trabaja con la previsión de que, tras un periodo de transición de 20 meses, la empresa adjudicataria incorpore una aeronave con capacidad y tecnología para atender enfermos las 24 horas.
