El convenio con Seaga para prevenir el fuego se duplica hasta 25 millones
REDACCIÓN
La Xunta y la empresa pública Seaga firmaron ayer un nuevo convenio para gestionar la biomasa en las fajas secundarias, una medida clave para prevenir incendios. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, subrayó la urgencia de activar cuanto antes la colaboración para iniciar trabajos a comienzos de 2026. El acuerdo duplica la dotación hasta 25 millones desde ese año, incluyendo 10 millones del fondo «Limpeza de Faixas», y refuerza el apoyo a concellos y propietarios, especialmente a los de menos de 10.000 habitantes. También amplía las parroquias priorizadas de 157 a 276. El convenio permitirá acelerar limpiezas subsidiarias en zonas de riesgo cuando los titulares incumplan. Los concellos adheridos contarán con apoyo técnico.
