Crisis en el PSdeG
Besteiro se niega a irse tras la crisis del «caso Tomé» y exige la dimisión de quien acosa
El secretario xeral del PSdeG ha exigido al alcalde de Barbadás que entregue su acta después de otra denuncia, esta vez por acoso laboral a una militante
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado esta tarde que ni por un momento ha valorado la opción de dimitir. «En absoluto», ha sido su respuesta ante la pregunta formulada por los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada de urgencia. En ningún momento ha pasado por su cabeza tirar la toalla a causa de la crisis en el partido por el caso de acoso sexual protagonizado por José Tomé. Según dijo, en una comparecencia en una de las salas del parlamento, quien tiene que dimitir es la persona que acosa.
En cuanto a las revelaciones de que se reunió con la madre de una supuesta víctima de José Tomé, y que ella dice que cuando se lo comentó a Besteiro, él respondió que nada podía hacer, el secretario xeral ha explicado que en esa conversación le insistió en que la víctima tenía que presentar la denuncia para que el partido pudiese activar el protocolo antiacoso. Pero ni admitió ni rechazó que le hubiera dicho que no podía hacer nada.
Exige su acta al alcalde de Barbadás, denunciado por acoso laboral
El líder del PSOE gallego también avanzó este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral.
Besteiro ha explicado que la militante interpuso «una doble denuncia» ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido.
En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como «represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal» hace ya meses.
