Más de 17 millones para los damnificados por la ola de incendios

El Ejecutivo gallego dio a conocer ayer un informe sobre la situación de las ayudas impulsadas para la reconstrucción de los concellos afectados por la ola de incendios de este verano. En total, según dio a conocer el presidente, Alfonso Rueda, la Xunta ha concedido 17,4 millones de euros para paliar los daños en viviendas, empresas y administraciones locales. Según detalló, 3,8 millones se han destinado a 67 propietarios de viviendas que se vieron afectadas por las llamas. Al respecto, Rueda celebró que «el 95% de estas ayudas ya están pagadas».

Seis personas fueron beneficiarias de estas ayudas tras resultar heridas. La Xunta destinó una partida de más de 20.000 euros para cubrir las estancias en el hospital de estas personas que oscilaron entre los 2 y los 80 días.

Además, se aprobaron 484 expedientes por importe de más de 5,2 millones de euros para paliar los daños en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. En este sentido, Rueda afeó que casi cuatro meses después de la tragedia, el Gobierno central únicamente haya habilitado ayudas para los ganaderos y agricultores afectados por los incendios. «Son ayudas que como máximo llegan a los 10.000 euros, mientras que las de la Xunta pueden llegar a los 200.000», recordó Rueda.