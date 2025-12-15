Rueda ensalza la política de los jóvenes alcaldes del PP
REDACCIÓN
Santiago
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, animó ayer a los alcaldes jóvenes del partido a continuar con su trabajo con el que demuestran la «política de calidad» día a día. Lo hizo en un encuentro en Oroso (A Coruña) con los regidores más jóvenes de la formación política en la comunidad, donde calificó la gestión de los ayuntamientos como «la mejor escuela política», valorando que «tanta gente joven esté ocupando un puesto tan complicado» como el de estar al frente de un municipio, y destacando «la manera que tiene el PPdeG de hacer las cosas y hacerlas bien».
