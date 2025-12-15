Patricia Iglesias: «El PSdeG no hizo un Rueda con el caso Tomé»
Pide a PP y BNG que implanten canales de denuncia, como tiene el PSdeG-PSOE para hacer frente a cualquier tipo de acoso
La diputada socialista Patricia Iglesias, independiente, ha salido esta mañana en defensa de la actuación de la ejecutiva del PSdeG en el «caso Tomé». La parlamentaria ha asegurado que el partido actuó con contundencia e inmediatez y que lo que no hizo fue «un Rueda», en alusión al presidente de la Xunta, que, según denunció la diputada, estuvo cinco meses ocultando la denuncia penal por violación del que fue conselleiro de Pesca Alfonso Villares al que despidieron con abrazos y vítores.
En cuanto al manifiesto firmado por más de 150 mujeres en el PSdeG-PSOE censurando el comportamiento del ejecutiva gallega, Patricia Iglesias ha mostrado su respeto tanto con quienes firmaron ese manifiesto como con las que no lo hicieron y eludió comentar si ella estaría dispuesta a firmarlo.
Lo que pidió fue que tanto PP como BNG implante canales de denuncia, como tiene el PSOE para hacer frente a cualquier tipo de acoso.
